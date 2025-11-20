Mercado de fichajes: el Manchester United busca relevo de Casemiro por 90 millones; Vini Jr, Bukayo Saka y más

En la Premier League y en LaLiga, los grandes ya encendieron la maquinaria de movimientos que pueden alterar todo el mapa competitivo. El Real Madrid marca límites, el Barcelona evalúa opciones y el Atlético de Madrid observa con cautela. En Inglaterra, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City se mueven con ambición, midiendo cada ficha antes de apostar fuerte. Rumores, ofertas y negociaciones en marcha: el mercado empieza a calentarse y cualquier decisión puede desatar un efecto dominó impredecible.

Premier League

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Manchester United lanzó una primera oferta por el mediocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, pero fue inesperadamente rechazada. El club inglés, que necesita un reemplazo para Casemiro, puso sobre la mesa una propuesta de 90 millones de euros (79.3 millones de libras, 104.2 millones de dólares), estructurada en 70 millones fijos y 20 millones en variables.

El Arsenal y Bukayo Saka alcanzaron un “acuerdo total” para un nuevo y “histórico” contrato vigente hasta 2030.

El Atlético de Madrid estudia presentar una oferta inicial de 40 millones de euros (46.3 millones de dólares) por el lateral del Chelsea, Marc Cucurella.

El Chelsea y el Liverpool siguen insistiendo en fichar al delantero de la Juventus, Kenan Yıldız. El Arsenal también lo tiene en la mira.

El interés del Manchester United en Karim Adeyemi avanza, aunque el Arsenal parecer ser quien lidera la carrera por el veloz extremo del Borussia Dortmund.

El Arsenal compite con el Bournemouth por el joven mediocampista del Nordsjælland, Caleb Yirenkyi.

La Roma analiza un posible movimiento por el jugador del Tottenham Hotspur, Mathys Tel.

El Manchester United tomó nuevo impulso en su intento por fichar al mediocampista del Al Hilal, Rúben Neves, con un acuerdo cercano a los 20 millones de euros (17.6 millones de libras, 23.2 millones de dólares). El Newcastle también está interesado en el internacional portugués.

LaLiga

Brazil v Senegal - International Friendly | Marc Atkins/GettyImages

El Real Madrid dejó claro que no aceptará ninguna oferta de 100 millones de euros, (15.8 millones de dólares) o menos por Vinicius Junior, desalentando así el interés del Liverpool.

El Barcelona recibió su primera propuesta de préstamo por el portero Marc-André ter Stegen, procedente del Beşiktaş. El club turco aceptaría cubrir su salario y contempla una opción de compra no obligatoria de 8 millones de euros (9.3 millones de dólares).

El Bayern Múnich y el Barcelona analizan la posibilidad de fichar al lateral izquierdo del Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo.

Si Harry Kane llegara al Barcelona el próximo verano, desencadenaría un efecto dominó que podría enviar al delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, al Bayern Múnich.

El Real Madrid ha enfriado su interés en el mediocampista del Manchester City, Rodri, debido a dudas persistentes sobre su estado físico.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES