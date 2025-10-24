Mercado de fichajes: el Manchester United busca un sucesor de Fernandes; Endrick, Lewandoski, Son Heung-min y más

El mercado de fichajes no se detiene nunca en Europa, con movimientos muchas veces sigilosos por parte de los clubes del continente, que están atentos a cualquier situación en otra institución para poder cazar a esos futbolistas relegados.

Estos son los rumores sobre traspasos en la Premier League, LaLiga, Serie A y otras ligas de Europa con jugadores trascendentales entre los protagonistas del día.

PREMIER LEAGUE

Athletic Club v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Una oferta de 81,2 millones de dólares por el centrocampista del Athletic Club, Oihan Sancet, está en el horizonte del Manchester United, mientras Rubén Amorim se prepara para la vida sin Bruno Fernandes. (Fuente: Fichajes)

El United, a su vez, sigue el crecimiento del centrocampista del Chelsea, Andrey Santos, como una alternativa aún más ambiciosa. Se cree que los Blues se muestran reacios a dejar que el centrocampista brasileño se una a uno de sus rivales de la Premier League. El Bayern de Múnich y el club saudí Al Qadisiah también están interesados. (Fuente: talkSPORT)

Se espera que Joshua Zirkzee solicite su salida del United en verano, ya que le preocupa su lugar en la selección holandesa para el Mundial. (Fuente: Daily Star)

LALIGA

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Se ha planteado un traspaso inesperado al Atlético de Madrid como posible destino para el delantero del Barcelona Robert Lewandowski una vez que su contrato expire en junio. El Milan y el Al Nassr también están interesados. (Fuente: Fichajes)

Parece más probable que Endrick se una a la Real Sociedad que al Manchester United, ya que su futuro parece estar cada vez más lejos del Santiago Bernabéu del Real Madrid en 2026. (Fuente: CaughtOffside). También se rumorea que el Arsenal podría fichar a Endrick en préstamo en enero. (Fuente: Arsenal Station)

SERIE A

Real Madrid v Juventus - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El Real Madrid mantiene un interés claro en la estrella de la Juventus, Khéphren Thuram, hermano de Marcus e hijo de Lilian. El polifacético centrocampista podría costar tan solo 70 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El centrocampista del Manchester City, Mateo Kovačić, ha despertado el interés de los equipos azulgrana de la Premier League, el Aston Villa y el West Ham United. El exjugador del Inter podría regresar a la Serie A fichando por el AC Milan. (Fuente: Mark Brus)

La superestrella del LAFC, Son Heung-min, podría fichar por un club europeo tras la finalización de la temporada de la MLS para mantenerse en forma de cara al Mundial 2026. El AC Milan, equipo de la Serie A, exequipo de Beckham, ha sido considerado como un posible destino. (Fuente: Transferfeed)

