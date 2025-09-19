Mercado de fichajes: el Manchester United compite con el Barcelona por Vlahovic; Van de Ven, De Jong, Mainoo y más

El mercado de fichajes no tiene respiro en el fútbol europeo. A pesar de haber finalizado la ventana de verano, los directivos continúan pensando constamente en cómo podrán armar los equipos luego del receso de invierno.

A continuación los dejamos con las últimas novedades del viernes 19 de septiembre de 2025.

LaLiga

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Ryan Pierse/GettyImages

El Chelsea aparece como nuevo candidato para fichar al mediocampista del AZ Alkmaar, Kees Smit, lo que obliga al Real Madrid a acelerar su interés por el joven neerlandés de 19 años. (Fuente: Defensa Central)

El delantero Dušan Vlahović apunta a dejar la Juventus cuando expire su contrato el próximo verano, y ya genera interés en Manchester United, Atlético de Madrid y Barcelona. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

En el Barcelona empieza a crecer la preocupación por la falta de avances en la renovación de Frenkie de Jong, temiendo que las ofertas millonarias provenientes de Arabia Saudita puedan haber influido en la decisión del internacional neerlandés. (Fuente: El Nacional)

Por su parte, Conor Gallagher teme que su rol limitado en el Atlético de Madrid termine afectando sus opciones de entrar en la lista de Inglaterra para el Mundial. Equipos como Crystal Palace, Everton, Manchester United, Newcastle y Tottenham ya pidieron ser informados sobre su situación. (Fuente: TBR Football)

Finalmente, todo indica que Andy Robertson dejará el Liverpool al finalizar su contrato el próximo verano. El lateral podría llegar como agente libre al Atlético de Madrid, club que ya había intentado su fichaje este año. (Fuente: Fichajes)

Premier League

Manchester United v Burnley - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, está interesado en cerrar un acuerdo por el mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, quien también es objetivo de Chelsea y Newcastle United. (Fuente: TEAMtalk)

Casemiro analiza dejar el Manchester United cuando termine su contrato el próximo verano, tentado por la oferta de Cristiano Ronaldo para sumarse al Al Nassr de Arabia Saudita. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Chelsea y el Liverpool han mostrado interés en fichar al central del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven. Los Spurs planean duplicar su salario con un nuevo contrato para frenar la presión de ambos clubes. (Fuente: The Boy Hotspur)

El delantero Hugo Ekitiké no habría aceptado llegar al Liverpool si hubiera sabido que los Reds también planeaban fichar a Alexander Isak este verano. (Fuente: Julien Laurens)

La Juventus quiere fichar al mediocampista del Manchester City, Bernardo Silva, como agente libre el próximo verano, tras observar el éxito del Napoli con la incorporación de Kevin De Bruyne. (Fuente: Tuttosport)