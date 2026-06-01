Mercado de fichajes: el Manchester United contacta a Vinícius Jr.; Ibrahima Konaté, Enzo Fernández y más

En la Premier Lague, un importante futbolista del Liverpool estaría en la mira de otro club de la liga inglesa, además de otros equipos del fútbol europeo. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona estaría interesado en un delantero juvenil que también llama la atención del Manchester United.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Ante el estancamiento en las negociaciones contractuales, el Manchester United se ha puesto en contacto con Vinícius Junior. Sin embargo, la estrella del Real Madrid está decidida a renovar su contrato con el conjunto blanco, el cual expira próximamente. (Fuente: TEAMtalk)

El defensa del Atlético de Madrid, Marc Pubill, ha llamado la atención del Manchester United, que está valorando una oferta cuya cláusula de rescisión es de 582,9 millones de dólares (Fuente: CaughtOffside)

El interés del Manchester United por Rafael Leão se ha visto impulsado enormemente por la declaración pública del jugador de su deseo de abandonar el AC Milan. Sin embargo, el Chelsea y el Liverpool también compiten por el delantero portugués. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea estaría dispuesto a aceptar una oferta de 20 millones de euros más Federico Valverde para enviar a Enzo Fernández al Real Madrid este verano. (Fuente: El Nacional)

Existe un interés rival en Fernández por parte del Paris Saint-Germain, cuyo entrenador, Luis Enrique, espera reforzar al equipo bicampeón de Europa este verano. (Fuente: FootballTransfers)

El exportero del Manchester United, David de Gea, se ha convertido en un objetivo inesperado para la Juventus tras el estancamiento de las negociaciones con Alisson, del Liverpool. (Fuente: Goal)

A pesar de la confirmación de la salida de Ibrahima Konaté del Liverpool, el Chelsea ha rechazado la oportunidad de presentarle una oferta de contrato. Sin embargo, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain y el Barcelona sí se han puesto en contacto con él. (Fuente: TEAMtalk)

Liverpool v Brentford - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El interés por la estrella del Arsenal, Declan Rice, se está gestando en secreto en el Real Madrid. Los representantes del centrocampista están actualmente en conversaciones con el campeón de la Premier League para un nuevo contrato para su jugador, quien aspira a convertirse en el futbolista mejor pagado del club. (Fuente: TEAMtalk)

Mikel Arteta está interesado en fichar a un nuevo delantero para el Arsenal este verano, e Igor Thiago, del Brentford, se ha convertido en un jugador de interés para los Gunners. (Fuente: Indykaila)

El Tottenham está a punto de perder la oportunidad de fichar definitivamente a João Palhinha. Se espera que el jugador cedido por el Bayern Múnich regrese al Sporting CP tras su buen final de temporada en el norte de Londres. (Fuente: A Bola)

LaLiga

Tras la valoración pública de Toni Kroos, el Real Madrid se inclina por seguir adelante con el fichaje del espigado central Yann Bisseck. Se espera que el Inter de Milán pida al menos 58,3 millones de dólares por su firma. (Fuente: Fichajes)

Durante las negociaciones para el fichaje definitivo de João Cancelo, también se planteó la posibilidad de que el Barcelona fichara a Darwin Núñez del Al Hilal. Se espera que el contrato del exdelantero del Liverpool finalice tras haber estado apartado del equipo desde la llegada de Karim Benzema, y ​​el Barcelona busca un sustituto para Robert Lewandowski. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Atlético de Madrid está reestructurando su centro del campo y tiene en la mira a Tijjani Reijnders del Manchester City como posible fichaje para acompañar a João Gomes del Wolverhampton Wanderers. (Fuente: Sky Sports News)

El Barcelona también considera la opción mucho más joven del delantero del Lille, Matías Fernández Pardo. El equipo de la Ligue 1 exige 46,6 millones de dólares (Fuente: Fichajes)

LOSC Lille v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg | Catherine Steenkeste/GettyImages

Fernández-Pardo no solo interesa al Barcelona. El Manchester United y el Manchester City también están interesados ​​en los servicios del jugador de 21 años que participará en el Mundial 2026 con Bélgica. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ha descartado rotundamente la posibilidad de siquiera escuchar ofertas del Real Madrid por João Neves. (Fuente: El Nacional)

Ante el interés rival de Brenford y Crystal Palace, de la Premier League, el Barcelona ha fijado un precio de 29,1 millones de dólares por el talentoso centrocampista Marc Casadó. (Fuente: Fichajes)

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