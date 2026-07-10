Mercado de fichajes: el Manchester United enfrenta un nuevo dilema con Rashford; Mac Allister, Ayyoub Bouaddi y más

En la Premier League, el Manchester United está dispuesto a intentar fichar al centrocampista de la Roma, Manu Koné. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid rechazó una oferta millonaria de 137 millones de dólares (120 millones de euros) del Manchester United por el centrocampista Aurélien Tchouaméni.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal y el Liverpool están dispuestos a aceptar las exigencias del Lille para ceder al centrocampista Ayyoub Bouaddi al equipo francés este verano. Se están negociando un acuerdo que podría alcanzar los 134 millones de dólares. (Fuente: Football Insider)

El centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, ya ha llegado a un acuerdo con el Inter y está a la espera de un acuerdo entre ambos clubes. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El extremo del Brighton & Hove Albion, Yankuba Minteh, podría llegar al Liverpool. Los Reds preparan una oferta por un jugador valorado en más de 93 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United considera al extremo del West Ham United, Crysencio Summerville, un fichaje prioritario, pero quería fichar al holandés con los fondos obtenidos de la venta de Marcus Rashford. Los Red Devils temen que el Tottenham Hotspur pueda frustrar el acuerdo si no actúan con rapidez. (Fuente: Sky Sports News)

El extremo del AC Milan, Rafael Leão, es otro objetivo del Tottenham. El internacional portugués está deseando jugar en la Premier League y aceptaría encantado un traspaso a los Spurs incluso sin jugar la Champions League. (Fuente: Daniele Longo)

El Arsenal se muestra cautelosamente optimista sobre la posibilidad de fichar al centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, en una operación valorada en menos de 107 millones de dólares (80 millones de libras). (Fuente: The Daily Briefing)

El Manchester United está dispuesto a intentar fichar al centrocampista de la Roma, Manu Koné, tras conocer que podría cerrarse un acuerdo por 67 millones de dólares (50 millones de libras). (Fuente: TEAMtalk)

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Daniela Porcelli/GettyImages

El Chelsea ha presentado una segunda oferta por el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, Pep Chavarría, tras llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales. (Fuente: Si Phillips)

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, quiere fichar al centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, y ya se ha puesto en contacto con él para negociar un posible traspaso. Se espera que convencer al francés para que se marche sea el principal obstáculo. (Fuente: El Nacional)

El Inter ha suspendido temporalmente su interés por el defensa del Chelsea, Trevoh Chalobah, mientras busca cerrar otros acuerdos. El Como, otro pretendiente, no intentará aprovechar la demora, ya que ha llegado a un acuerdo con el Inter. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

La Juventus quiere al portero del Tottenham, Guglielmo Vicario, para sustituir a Michele Di Gregorio, quien ahora se ha convertido en objetivo de los Spurs, lo que ha abierto la puerta a un posible intercambio. (Fuente: Calciomercato.it)

El Arsenal ha llegado a un acuerdo con el delantero del Aston Villa, Morgan Rogers, en cuanto a las condiciones personales. (Fuente: The Daily Briefing)

A pesar de una reciente reunión con el entrenador Enzo Maresca, se espera que Jack Grealish abandone definitivamente el Manchester City este verano, y el Everton está interesado en ficharlo. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Paris Saint-Germain está cada vez más abierto a escuchar ofertas por algunos de sus delanteros. Bradley Barcola es objetivo del Barcelona, ​​mientras que el Real Madrid sigue de cerca a Désiré Doué. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona ha solicitado un préstamo de 240 millones de dólares (210 millones de euros) para financiar sus operaciones diarias durante los próximos meses. Los directivos del club creen que volverán a incumplir las normas del Fair Play Financiero y podrían necesitar ayuda adicional para finalizar las inscripciones de los jugadores. (Fuente: Cadena SER)

El Real Madrid rechazó una oferta millonaria de 137 millones de dólares (120 millones de euros) del Manchester United por el centrocampista Aurélien Tchouaméni antes de renovar el contrato del francés. (Fuente: Defensa Central)

France v Morocco - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final | Anadolu/GettyImages

El Barcelona ha ofrecido 34 millones de dólares (30 millones de euros) por el delantero del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pero no se espera que sea suficiente para convencer al club de la Bundesliga de venderlo. (Fuente: Luca Bendoni)

El Dortmund está abierto a incluir jugadores en la operación por Adeyemi y ha mostrado interés en Roony Bardghji, Marc Casadó y Héctor Fort. (Fuente: Jijantes)

Si el Real Madrid vende a un jugador importante para recaudar fondos para un nuevo centrocampista, el centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, sería el principal objetivo. (Fuente: Sergio Valentín)

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