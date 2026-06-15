Mercado de fichajes: el Manchester United le ofrece una nueva oportunidad a Rashford; Mac Allister, Anderson y más

En la Premier League, los cinco clubes más importantes están interesados en un futbolista del PSG. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid vuelve a la pelea por fichar a Enzo Fernández, esto, a petición expresa de José Mourinho.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester City confía en ganar la puja por el centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, pero el Forest podría retrasar la confirmación del acuerdo hasta después del 30 de junio por motivos económicos. (Fuente: Ben Jacobs)

Sin embargo, el Manchester United no intentará fichar a Tonali, tras haber decidido que el internacional italiano es demasiado caro. (Fuente: Fabrizio Romano)

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha dejado claro que vería con buenos ojos el regreso del extremo Marcus Rashford, quien salió del Barcelona después de que el campeón de LaLiga decidiera no intentar su traspaso definitivo. (Fuente: The Sun)

Directivos del Liverpool viajaron a Nueva York para ver en acción al internacional marroquí del Lille, Ayyoub Bouaddi. El Arsenal, el Chelsea, el Tottenham Hotspur y el Paris Saint-Germain están interesados ​​en el joven de 18 años. (Fuente: Santi Aouna)

El Bayern Múnich también está interesado en Bouaddi, cuyo valor se estima en hasta 93 millones de dólares (80 millones de euros, 69 millones de libras). (Fuente: Nicolò Schira)

Bradley Barcola ha solicitado su salida del Paris Saint-Germain por falta de titularidades. El Arsenal y el Liverpool están interesados, pero el Chelsea, el Manchester City y el Manchester United también están al tanto de la situación. (Fuente: TEAMtalk)

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Final | Glenn Gervot - PSG/GettyImages

El Liverpool está dispuesto a vender a los centrocampistas Alexis Mac Allister y Curtis Jones para financiar el fichaje de Adam Wharton, del Crystal Palace, que podría costar alrededor de 134 millones de dólares (100 millones de libras). (Fuente: Alan Nixon)

El defensa central del Midtjylland, Lee Han-beom, de 23 años, despierta el interés del Chelsea y el Liverpool, mientras que el internacional surcoreano también está en la mira del Brighton & Hove Albion, el Leeds United y el Newcastle. (Fuente: TEAMtalk)

El Crystal Palace y el Tottenham están dispuestos a competir con el PSG por el fichaje del defensa central del Lens, Ismaëlo Ganiou, de 21 años. (Fuente: SportsBoom)

El delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, ​​está en la mira del Aston Villa y el Tottenham. En Europa continental, clubes como el AC Milan, el Atlético de Madrid y el Fenerbahçe se encuentran entre sus admiradores. (Fuente: Patrick Berger)

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, busca un delantero joven este verano para reemplazar a Nick Woltemade y Yoane Wissa. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Raphinha está dispuesto a considerar una salida del Barcelona este verano después de que el entrenador Hansi Flick no le ofreciera garantías sobre su rol tras la llegada de Anthony Gordon. Un traspaso a Arabia Saudí podría ser una opción. (Fuente: El Nacional)

Brahim Díaz está decidido a permanecer en el Real Madrid este verano y solo considerará marcharse si el club le comunica que ya no lo quieren. (Fuente: Fabrizio Romano)

José Mourinho anima al Real Madrid a reconsiderar el fichaje del centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, ante la preocupación de que su principal objetivo, Mateus Fernandes del West Ham United, se incline por fichar por el Manchester United. (Fuente: Mundo Deportivo)

Argentina v Iceland - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

A cambio de no ejercer su cláusula de recompra este verano, el Real Madrid ha asegurado otra cláusula de compra para el extremo Víctor Muñoz, que se prepara para dejar Osasuna y fichar por el Newcastle. La opción solo será válida durante 12 meses. (Fuente: AS)

El Barcelona está considerando al delantero del Bournemouth, Eli Junior Kroupi, como posible alternativa al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. (Fuente: SPORT)

Ferran Torres sigue sin saber qué le depara el futuro en el Barcelona. No solo desconoce cualquier oferta de renovación de contrato, sino que los rumores de interés del PSG tampoco han llegado a oídos del delantero español. (Fuente: Mundo Deportivo)

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