Mercado de fichajes: el Manchester United planea el regreso de Cristiano Ronaldo; Bellingham, Rashford y más

Aunque el mercado de invierno acaba de cerrar, los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya están planeando sus próximos fichajes para la temporada que viene. Se esperan movimientos muy interesantes y las directivas ya trabajan para reforzar sus equipos. A continuación, te presentamos los rumores que suenan con más fuerza.

Premier League

El Manchester United mantiene conversaciones para asegurar el inesperado regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. Tras distanciarse del Al Nassr, el legendario exfutbolista desea concluir su carrera en el club inglés.

Si el United activa la cláusula de rescisión de 50 millones de euros en su contrato, Ronaldo batiría varios récords, destacando el de ser el jugador mayor de 35 años más caro en la historia del fútbol. (Fuente: Fichajes)

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN UTD-NEWCASTLE | OLI SCARFF/GettyImages

La misión del Arsenal por fichar a Sandro Tonali, que se espera continúe hasta el mercado de verano, se verá complicada por el interés de rivales como el Manchester City y el Chelsea. El Newcastle United está dispuesto a exigir 120 millones de euros. (Fuente: The Sun)

A pesar del interés de Michael Carrick por retenerlo, Rashford insiste en su salida definitiva hacia el Barcelona. Incluso aceptaría una rebaja en su ficha para concretar su mudanza a la liga española. (Fuente: The Mirror)

Pep Guardiola aceptaría el traspaso de Rodri al Real Madrid si pudiera recibir a Federico Valverde y Rodrygo en una operación de intercambio salvaje. (Fuente: El Nacional)

Tras considerar "seriamente" un intento de última hora en el cierre de mercado por Leon Goretzka, se espera que el Arsenal vuelva a la carga por el centrocampista del Bayern Múnich una vez que su contrato expire en junio. Tendrán que luchar con el Tottenham Hotspur. (Fuente: FC Bayern Insider)

Andy Robertson no tiene garantizado unirse rápidamente al Tottenham cuando su contrato con el Liverpool expire este verano, a pesar del gran interés de los Spurs en enero.

El dos veces campeón de la Premier League evaluará todas sus opciones, que incluyen una mudanza a Europa o un potencial regreso al Celtic, antes de tomar una decisión. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea es considerado el pretendiente más interesado en el talentoso joven del Atlético de Madrid, Marc Pubill. Sin embargo, si los Blues o cualquier otro admirador espera hacerse con el jugador de 22 años, el Atlético exigirá 80 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

La Liga

Si el Chelsea llegara a considerar cualquier oferta del Real Madrid por Enzo Fernández, esta tendría que alcanzar la cifra récord para el club de 140 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Cualquier acercamiento del Madrid por Fernández dependerá del futuro de Jude Bellingham, quien a su vez está siendo vinculado con la Premier League. (Fuente: CaughtOffside)

Real Madrid V Rayo Vallecano - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

No satisfechos con el posible intercambio de Fernández por Bellingham, el Real Madrid sopesa una impactante oferta de 150 millones de euros por el centrocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, señalado como el heredero tardío del trono de Luka Modrić. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona confía en poder obtener 40 millones de euros por Ronald Araújo este verano. Los catalanes planean reinvertir esa suma en Nathaniel Brown, del Eintracht Frankfurt, o en el lateral izquierdo del Espanyol, Carlos Romero. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid ha abierto la puerta a un inesperado acercamiento por Myles Lewis-Skelly. El Arsenal exigirá al menos 60 millones de euros por su joya de la academia. (Fuente: Fichajes)

Gavi ha sido informado de manera tajante: si el PSG aumenta su oferta a 45 millones de euros, no tendrá más remedio que aceptar que su etapa en el Barcelona ha terminado. (Fuente: El Nacional)

