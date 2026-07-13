Mercado de fichajes: el Manchester United planea fichar a Kane; Julián Álvarez, Vinícius Júnior y más

En la Premier League, el Manchester United está dispuesto a negociar por el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, si queda disponible. Mientras tanto, en LaLiga, el entrenador del PSG, Luis Enrique, presiona al club francés para que cierre el fichaje del centrocampista del Barcelona, ​​Gavi

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal está a punto de iniciar negociaciones formales con el Newcastle United por el centrocampista Bruno Guimarães, quien, a pesar de su deseo de marcharse, no se espera que fuerce su salida como Alexander Isak el año pasado. (Fuente: Ben Jacobs)

Mientras tanto, el Arsenal también espera aprovechar el retraso en las negociaciones del Barcelona y el Real Madrid para cerrar rápidamente el fichaje del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, antes de la pretemporada. Aunque prefiere quedarse en La Liga, está abierto a jugar en el extranjero. (Fuente: The Independent)

Omar Marmoush se reunirá con el Manchester City para hablar sobre sus pocos minutos de juego, ya que tanto el Newcastle como el Tottenham Hotspur están interesados ​​en ficharlo. (Fuente: TEAMtalk)

Clubes de Inglaterra, Italia y otros países europeos, junto con equipos de Arabia Saudí, se han sumado a la puja por el extremo del Chelsea, Alejandro Garnacho. (Fuente: Sky Sports News)

El Chelsea ha retomado el contacto con los representantes del extremo del Bologna, Jonathan Rowe. (Fuente: Il Resto del Carlino)

La decisión del Manchester United de retirarse de la negociación por Éderson, del Atalanta, ha permitido al Newcastle presentar una oferta por el centrocampista brasileño. (Fuente: Sports Mediaset)

El Manchester United está dispuesto a negociar por el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, si queda disponible, mientras que el Tottenham también contempla un posible reencuentro con el internacional inglés en el futuro. Sin embargo, el gigante de la Bundesliga confía en renovar el contrato de Kane. (Fuente: TEAMtalk)

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

El RB Leipzig está dispuesto a pedir más de 67 millones de dólares (50 millones de libras) por el extremo Antonio Nusa, que interesa al Aston Villa. (Fuente: Football Insider)

También interesa al Aston Villa el central del Newcastle, Dan Burn, considerado un posible sustituto de Ezri Konsa, objetivo del Arsenal. (Fuente: Dutchie Bowen)

El Manchester City intenta fichar al centrocampista del Real Madrid, Thiago Pitarch. El jugador de 18 años está valorado en 23 millones de dólares (20 millones de euros, 17 millones de libras). (Fuente: Fichajes)

El central del Tottenham, Cristian Romero, ha despertado un renovado interés en el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

LaLiga

El Real Madrid ha advertido a Vinícius Júnior que será vendido este verano si no renueva su contrato. El Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, el Manchester United y el Liverpool han dejado claro que estarían encantados de fichar al extremo si sale al mercado. (Fuente: TEAMtalk)

El delantero del Hoffenheim, Fisnik Asllani, está retrasando las negociaciones con el Borussia Dortmund con la esperanza de que el Barcelona intente ficharlo como posible sustituto de Ferran Torres, pretendido por el Paris Saint-Germain. (Fuente: SPORT)

Además de Ferran, el entrenador del PSG, Luis Enrique, también presiona al club francés para que cierre el fichaje del centrocampista del Barcelona, ​​Gavi. (Fuente: El Nacional)

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El central del Athletic Club, Aymeric Laporte, se ha convertido en objetivo del Real Madrid, impresionado por su rendimiento con España en el Mundial. (Fuente: Fichajes)

Laporte ha sido ofrecido al Real Madrid por 23 millones de dólares (20 millones de euros), pero el club blanco ha descartado su traspaso. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona no está dispuesto a rebajar su precio de 23 millones de dólares (20 millones de euros) por el centrocampista Marc Casadó, e incluso clubes de Arabia Saudí se han visto obligados a pagar un poco más, 28,5 millones de dólares (25 millones de euros). (Fuente: SPORT)

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