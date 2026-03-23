Mercado de fichajes: el Manchester United planea fichar a un jugador del Arsenal; Haaland, Enzo Fernández y más

En la Premier League, los principales equipos buscan reforzar zonas puntuales dentro de la cancha. Sobre todo, defensas y laterales. Elementos que no brillan mucho, pero que son de vital importancia para que sus clubes logren alcanzar el nivel pretendido.

En LaLiga, mientras tanto, uno de sus principales equipos no claudican en la intención de fichar a delanteros de talla mundial y jugadores altamente cotizados por otro grande de la Serie A. Esto y más, en los fichajes y rumores del día, en un artículo publicado originalmente por SI FC

Premier League

El Manchester United busca reforzar su lateral por izquierda y el joven del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, encabeza su lista de prioridades. El juvenil está dispuesto a cambiar de equipo para sumar minutos y seguir evolucionando de cara a la próxima temporada. (Fuente: TEAMtalk)

Los Red Devils también siguen de cerca a Tyrick Mitchell del Crystal Palace y a Antonee Robinson del Fulham como alternativas para Lewis-Skelly. El club cree que Luke Shaw necesita una competencia de peso en la banda de la izquierda. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City impedirá que su superestrella, Erling Haaland, concrete su fichaje soñado por el Real Madrid o el Barcelona. Los Citizens no tienen intención de desprenderse de uno de los mejores centros delanteros de la actualidad. (Fuente: Football Insider)

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Marc Atkins/GettyImages

El Liverpool recibió ofertas del Atlético de Madrid por el fichaje récord de Alexander Isak, pero los Reds no están dispuestos a desprenderse del delantero por menos de 115,9 millones de dólares (Fuente: Fichajes)

Enzo Fernández sigue sin llegar a un buen acuerdo con el equipo del Chelsea. En caso de que la problemática continúe, el jugador en cuestión comenzará a escuchar ofertas de otros clubes (Fuente: Fabrizio Romano)

El agente del centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, se reunió con el Manchester United para un posible traspaso, a pesar de que Eddie Howe negó los rumores. (Fuente: Fabrizio Romano)

Mientras tanto, el Newcastle busca a un centro delantero para este verano y están sumamente interesados en Liam Delap, jugador del Chelsea, y en Nicolas Jackson, cedido a préstamo. (Fuente: Fichajes)

El destacado jugador del Hoffenheim, Bazoumana Touré, es pretendido por el Bayern Múnich, el Manchester United y el Arsenal. Se espera que las negociaciones giren alrededor de los 57,9 millones de dólares (Fuente: Fussball Daten)

LaLiga

El Barcelona es consciente de que sobrarán ofertas millonarias por uno de sus jugadores estelares, Raphinha, tras la actuación que brinde en el Mundial 2026. Sin embargo, confían en que el futbolista decida continuar defendiendo los colores de la escuadra culé (Fuente: SPORT)

Si Álvaro Arbeloa sigue al frente del Real Madrid, se espera que la escuadra merengue se desprenda de varios jugadores, entre los que destacan Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos y Fran García. (Fuente: DefensaCentral)

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Victor Carretero/GettyImages

El Barcelona tiene la mira puesta en el fichaje del central del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, para cubrir finalmente la baja de Iñigo Martínez. El club de la Serie A ha fijado un precio de 81,1 millones de dólares, pero los catalanes creen que pueden negociar el costo definitivo. (Fuente: Fichajes)

Justo cuando parecía que el central Antonio Rüdiger dejaría el Real Madrid como agente libre este verano, el club considera ofrecerle una extensión de contrato (Fuente: AS)

El Atlético de Madrid ha presentado una oferta de 46,3 millones de dólares por el centrocampista del Atalanta, Éderson. Diego Simeone considera al brasileño como la clave para reforzar su mediocampo. (Fuente: Fichajes)

Matías Almeyda está sentenciado en el banquillo del Sevilla y antes o después podría anunciarse su destitución. Luis Garcia Plaza, Diego Martínez y Manolo Jiménez son algunos de los nombres que suenan para hacerse cargo del equipo, (Fuente: Mundo Deportivo)

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