Mercado de fichajes: el Manchester United prepara 200 millones por el reemplazo de Casemiro; Rodrí, Kane y más

El mercado de fichajes que se avecina para el verano de 2026 se perfila como uno de los más explosivos de la década, impulsado por la necesidad de los gigantes de LaLiga y la Premier League de renovar sus ciclos ganadores. Con clubes como el Real Madrid, Manchester City y Liverpool afinando sus chequeras, se espera una auténtica disputa entre poderosos donde las cifras superiores a los 100 o 150 millones de euros dejarán.

Premier League

Aunque su cláusula de recompra no entra en vigor hasta 2027, el Liverpool está considerando intentar el regreso del defensa central Jarell Quansah este mismo verano. Se cree que el Bayer Leverkusen estaría abierto a adelantar una venta que estaría valorada en 60 millones de euros. (Fuente: TEAMtalk)

También entre los planes del Liverpool para el verano está encontrar un reemplazo para Mohamed Salah. Michael Olise, del Bayern Múnich, es el objetivo soñado y los "Reds" esperan rebajar su precio de 200 millones de euros ofreciendo a Cody Gakpo a cambio. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United espera gastar alrededor de 200 millones de euros en el sustituto del mediocampista defensivo Casemiro, quien ha recomendado a Bruno Guimarães, del Newcastle, como su sucesor. El brasileño se une a Sandro Tonali y a Elliot Anderson, del Nottingham Forest, en lo más alto de la lista de deseos del United. (Fuente: AS)

Bruno Guimaraes | Visionhaus/GettyImages

El Chelsea está emergiendo como un rival sorpresa para el Newcastle United en la carrera por el delantero del Al Hilal Darwin Núñez, anteriormente en el Liverpool. (Fuente: Chronicle Live)

El Arsenal y el Liverpool están siguiendo al defensa central del Inter Alessandro Bastoni, quien es conocido por ser un objetivo del Barcelona. (Fuente: CaughtOffside)

Micky van de Ven ha rechazado la oportunidad de extender su contrato con el Tottenham ante el interés tanto del Barcelona como del Real Madrid. Los Spurs quieren 115 millones de euros para venderlo y están preparados para mantenerse firmes en su precio de salida. (Fuente: Sports Boom)

El Arsenal ha visto cómo el Corinthians rechazaba una oferta inicial por el lateral derecho de 25 años Matheuzinho. (Fuente: RTI Esporte)

Ojeadores del Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Fulham, Manchester City, Manchester United y Newcastle han sido vistos recientemente observando al Genk. Entre los jugadores bajo observación se encuentran el defensa central Matte Smets, el lateral izquierdo Yaimar Medina, el lateral derecho Zakaria El Ouahdi y la estrella del mediocampo Konstantinos Karetsas. (Fuente: Sporza)

LaLiga

El Real Madrid cree que su sólida relación con el Borussia Dortmund facilitará que el club de la Bundesliga ayude en su intento por fichar al cotizado defensa Nico Schlotterbeck. (Fuente: AS)

El centrocampista del Manchester City, Rodri, preferiría unirse al Barcelona antes que al Real Madrid este verano, al confiar más en el proyecto que se ofrece en el Camp Nou. (Fuente: Fichajes)

Leeds United v Manchester City - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Por otro lado, se afirma que Rodri está listo para unirse al Real Madrid, ya que desea regresar a España. Jürgen Klopp ha instado al club blanco a cerrar el acuerdo ante su posible llegada, pero el presidente del club, Florentino Pérez, preferiría esperar y ver si el veterano centrocampista puede recuperar su mejor nivel tras su grave lesión de rodilla. (Fuente: El Nacional)

Rodri figura junto al centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, en la lista de candidatos para el mediocampo del Real Madrid, pero el jefe de ojeadores, Juni Calafat, está instando al club a que, en su lugar, llegue a un acuerdo por Adam Wharton, del Crystal Palace. (Fuente: Defensa Central)

El Bayern Múnich está trabajando para blindar al delantero Harry Kane con un nuevo contrato y así poner fin a las especulaciones sobre un posible traspaso al Barcelona en verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, está cerca de convencer a Antoine Griezmann para que rechace una salida inmediata al Orlando City. El equipo de la Major League Soccer ha advertido que su oferta no se repetirá en verano, pero Griezmann parece no inmutarse. (Fuente: Cadena SER)

