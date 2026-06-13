Mercado de fichajes: el Manchester United prepara una oferta millonaria; Vinicius Jr, Enzo Fernández y más

En la Premier League, el Chelsea se mantiene firme en su postura frente al interés de otros clubes por una de sus principales figuras. En LaLiga, mientras tanto, el Atlético de Madrid ya piensa en un plan B, en caso de que Julián Álvarez decida salir de la institución.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United prepara una oferta formal por la estrella del West Ham United, Mateus Fernandes, y confía en cerrar el acuerdo rápidamente, a pesar de prever que su primera oferta será rechazada. Se cree que los Hammers piden 107 millones de dólares (80 millones de libras) por el centrocampista. (Fuente: TEAMtalk)

La posible salida de Marcus Rashford podría ayudar a financiar la operación. El Bayern Múnich prepara una oferta inicial de alrededor de 29 millones de dólares (25 millones de euros, 21,5 millones de libras) por el extremo, cuyas posibilidades de permanecer en el Barcelona parecen escasas. (Fuente: TEAMtalk)

La prioridad del Arsenal este verano sigue siendo fichar a un extremo izquierdo para reforzar su ataque, y Christos Tzolis, del Club Brujas, es su objetivo. El Arsenal está negociando un acuerdo por unos 46,3 millones de dólares (40 millones de euros, 34,5 millones de libras). (Fuente: The Athletic)

Los vigentes campeones ingleses siguen interesados ​​en Morgan Rogers, del Aston Villa, y continuarán su intento de fichar a Tzolis independientemente de si lo consiguen. (Fuente: The Athletic)

El Chelsea se mantiene firme en su precio de 160,9 millones de dólares (120 millones de libras) por el centrocampista Enzo Fernández. El club espera que una cifra tan elevada disuada a Enzo Maresca de intentar fichar a su antiguo jugador una vez que asuma el cargo en el Manchester City. (Fuente: Football Insider)

Argentina v Iceland - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Es probable que el centrocampista del Manchester City, Rodri, permanezca en el Etihad la próxima temporada en lugar de fichar por el Real Madrid. El ganador del Balón de Oro 2024 debe decidir ahora si quiere renovar con el City o marcharse gratis el próximo verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Liverpool lidera la puja por el extremo del TSG Hoffenheim, Bazoumana Touré. El Liverpool ya se ha puesto en contacto con el equipo alemán y ve en el joven una joya a largo plazo para revitalizar un ataque que atraviesa un mal momento. (Fuente: TEAMtalk)

United, Newcastle United, Aston Villa, Brighton & Hove Albion y Brentford también siguen interesados, junto con los primeros pretendientes, Bayern Múnich y Arsenal. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo del Arsenal, Leandro Trossard, está en negociaciones avanzadas con el Besiktas. El jugador está cerca de llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales, y las negociaciones entre clubes se llevarán a cabo próximamente. (Fuente: CaughtOffside)

El Tottenham Hotspur está cerca de cerrar un contrato de cuatro años con el lateral derecho Pedro Porro. A pesar del interés de otros clubes, el español está deseoso de comprometer su futuro con los Spurs. (Fuente: Sky Sports)

LaLiga

El extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, está endureciendo su postura respecto a la renovación de su contrato. El brasileño no cede en sus exigencias salariales, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado del equipo, por encima de Kylian Mbappé. Sin embargo, el Real Madrid no está dispuesto a alterar su estructura salarial, lo que provoca otro punto muerto que podría forzar la salida del número 7. (Fuente: Fichajes)

El delantero del Barcelona, ​​Robert Lewandowski, viaja a Estados Unidos con su agente para decidir si ficha por el Chicago Fire de la MLS. Al polaco se le ofreció un contrato de dos o tres años, y la decisión final es suya. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Atlético de Madrid ha identificado al delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, ​​como su principal objetivo para reforzar su ataque, especialmente si finalmente pierden a Julián Álvarez. (Fuente: Fichajes)

Argentina Portraits - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun - FIFA/GettyImages

El nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, quiere fichar a Fernandes del West Ham, pero la poca probabilidad de que se concrete el traspaso lo ha inclinado hacia el centrocampista del Sporting CP, Morten Hjulmand. Se cree que el danés tiene una cláusula de rescisión de 92,6 millones de dólares (80 millones de euros), por lo que su fichaje no será barato. (Fuente: DefensaCentral)

El interés del Atlético de Madrid por Hjulmand complica aún más la posible operación. El club está intensificando sus gestiones y ya ha presentado una oferta de 40 millones de euros (46,3 millones de dólares) por el jugador de 26 años. (Fuente: DefensaCentral)

El Barcelona se prepara para ofrecer una extensión de contrato al delantero Ferran Torres. El club está agilizando el proceso tras las salidas de Lewandowski y Rashford. (Fuente: Mundo Deportivo)

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