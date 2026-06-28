Mercado de fichajes: el Manchester United prepara una oferta por Vinicius Jr; Guimaraes, Mateus Fernandes y más

En la Premier League, el Chelsea estaría interesado en recuperar a Cesare Casadei. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid estaría dispuesto a ofrecerle al Chelsea a uno de sus jugadores más importantes con tal de concretar el fichaje de Enzo Fernández.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United sigue decidido a fichar al centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, y, a pesar de la competencia del Tottenham Hotspur, continúa negociando el acuerdo. (Fuente: Florian Plettenberg, Sky Alemania)

El extremo del Real Madrid, Vinicius Junior, es uno de los principales objetivos del entrenador del Manchester United, Michael Carrick. Los Red Devils están dispuestos a ofrecer 137 millones de dólares (120 millones de euros, 104 millones de libras) por el brasileño, que podría convertirse en el jugador mejor pagado de la historia de la Premier League si ficha por el Manchester United. (Fuente: El Nacional)

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha solicitado el fichaje del centrocampista Fabián Ruiz del Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea también tiene en la mira al centrocampista de la Roma, Manu Koné, quien está interesado en mudarse a la Premier League. (Fuente: Il Messaggero)

El Chelsea también está interesado en recuperar al centrocampista del Torino, Cesare Casadei. El jugador de 23 años podría ser cedido directamente al Ipswich Town. (Fuente: Tuttomercatoweb)

Torino FC v Juventus FC - Serie A | Torino FC/GettyImages

El Manchester City lidera la carrera por fichar al centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi, tras cerrar el fichaje de Elliot Anderson del Nottingham Forest, aunque el acuerdo podría depender del futuro de Rodri. (Fuente: Rodri)

El Arsenal admira al centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, quien se espera que abandone Anfield este verano y es objetivo del Inter. (Fuente: Lewis Steele)

Liverpool y Manchester United han hablado con el agente del centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, pero el Arsenal es el único equipo que ha formalizado ese interés con una oferta. (Fuente: Ben Jacobs)

A Federico Chiesa le han comunicado que no tiene futuro en el Liverpool, que está dispuesto a vender al extremo por más de 13 millones de dólares (10 millones de libras). (Fuente: Football Insider)

El Tottenham está ultimando el fichaje del centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, quien rechazó una oferta del Manchester City por su deseo de jugar a las órdenes de Roberto De Zerbi. Se espera que la operación supere los 132 millones de dólares (100 millones de libras). (Fuente: Alfredo Pedullà)

La Juventus ha vuelto a contactar con el Aston Villa por el portero Emiliano Martínez, pero su precio de más de 11 millones de dólares (10 millones de euros) complica las cosas. Guglielmo Vicario, del Tottenham, es una alternativa. (Fuente: Mirko Di Natale)

LaLiga

José Mourinho quiere un nuevo centrocampista, concretamente Enzo Fernández, pero el Real Madrid no está dispuesto a ficharlo hasta que venda a uno de sus jugadores actuales. Eduardo Camavinga está decidido a quedarse, mientras que el futuro de Aurélien Tchouaméni está en discusión. (Fuente: ESPN)

El Real Madrid solo venderá a Tchouaméni por una oferta similar al precio que pide el Chelsea por Fernández: 137 millones de dólares (120 millones de euros, 104 millones de libras). (Fuente: Defensa Central)

Para intentar convencer al Chelsea de que rebaje sus pretensiones por Fernández, el Real Madrid ha ofrecido al lateral izquierdo Álvaro Carreras y al centrocampista Camavinga a los Blues. (Fuente: El Nacional)

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

El Barcelona se verá obligado a considerar ofertas importantes para recaudar el dinero necesario para su ráfaga de fichajes de verano. El centrocampista Dani Olmo es uno de los jugadores que podrían ser vendidos, con el Chelsea interesado y el Arsenal a la cabeza. (Fuente: Fichajes)

Si el Barcelona no logra fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid, su próxima prioridad será el delantero del Bournemouth, Eli Junior Kroupi. (Fuente: SPORT) El elevado precio que pide el Club Brujas por el extremo de 18 años Jesse Bisiwu ha generado preocupación en el Barcelona, ​​lo que ha frenado el interés por el joven jugador. (Fuente: Mundo Deportivo)

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