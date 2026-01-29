Mercado de fichajes: el Manchester United prepara una oferta récord; Bellingham, Martin Ødegaard y más

El mercado de fichajes vuelve a tomar fuerza y los principales clubes de Europa ya preparan movimientos que pueden marcar el rumbo de la temporada. En la Premier League, las negociaciones millonarias, las posibles salidas de figuras consolidadas y la disputa por jóvenes talentos dominan la conversación. En paralelo, LaLiga enfrenta semanas clave entre ofertas tentadoras, rechazos estratégicos y planes a largo plazo. A esto se suman operaciones relevantes fuera de Europa, donde la MLS y otros mercados emergentes también buscan protagonismo en la escena internacional.

Premier League

El Manchester United analiza un movimiento por el atacante del Everton, Iliman Ndiaye, de cara al próximo verano. Los Toffees exigen al menos $103 millones para convertir al internacional senegalés en la venta más cara de su historia. (Fuente: Fichajes)

Everton v Leeds United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Bayern Múnich y el Inter estarían listos para intentar fichar al capitán del Arsenal, Martin Ødegaard. Los Gunners podrían considerar su venta para cumplir con las normas de sostenibilidad financiera. (Fuente: Hooligan Soccer)

Andy Robertson vio frustrado un posible traspaso al Tottenham Hotspur este mes, aunque se cree que aún desea salir del Liverpool. (Fuente: Indykaila)

El Manchester City cerró un sorprendente acuerdo de $37.2 millones con el Fulham por Oscar Bobb. A lo largo de su carrera profesional, el jugador de 22 años ha sido titular en siete partidos de Premier League, marcó un gol y actualmente está lesionado. (Fuente: The Athletic)

El Atlético de Madrid propuso la cesión del delantero del Manchester City, Omar Marmoush. El acuerdo incluiría una opción de compra de 55 millones de euros ($65.8 millones), más 15 millones adicionales en variables. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool no tiene intención de vender a Virgil van Dijk el próximo verano, pese a algunas actuaciones irregulares. El defensor cumplirá 35 años al inicio de la próxima temporada, la última de su contrato vigente hasta 2027. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea está dispuesto a ofrecer 75 millones de euros ($89.7 millones) por Jérémy Jacquet para adelantarse al Liverpool y al Bayern Múnich en la carrera por el defensor del Rennes. (Fuente: Fichajes)

Raheem Sterling, quien dejó el Chelsea de mutuo acuerdo el miércoles, ya recibió varias ofertas contractuales. El Napoli es uno de los clubes interesados en el experimentado extremo. (Fuente: Fabrice Hawkins)

Además, el Chelsea puso fin a la cesión de Kendry Páez en el Strasbourg y enviará al joven ecuatoriano a préstamo al River Plate de Argentina. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Tottenham competirá con el Real Madrid por el fichaje del delantero de Osasuna, Víctor Muñoz, cuya cláusula de rescisión es de 40 millones de euros ($47.9 millones). (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Jude Bellingham recibió en las últimas semanas ofertas superiores a los 100 millones de euros por parte de varios clubes de la Premier League. Si su nivel se mantiene irregular, el Real Madrid podría terminar aceptando alguna de ellas. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona rechazó una oferta de 45 millones de euros ($53.8 millones) por Ferran Torres procedente de clubes ingleses. Esa postura podría cambiar en verano. (Fuente: Fichajes)

FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

El Atlético de Madrid tiene como prioridad fichar al mediocampista del Bayern Múnich, Leon Goretzka, para reemplazar a Conor Gallagher, quien se unió al Tottenham este mes. (Fuente: Florian Plettenberg)

Jürgen Klopp ya habría contactado a Erling Haaland ante una posible llegada del delantero al Real Madrid. El exentrenador del Liverpool asumiría el cargo de cara a la temporada 2026–27, con Toni Kroos como interino si Álvaro Arbeloa no continúa. (Fuente: El Nacional)

El Borussia Dortmund fijó en 65 millones de euros ($77.8 millones) el precio del defensor central Nico Schlotterbeck, uno de los principales objetivos del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

Otras ligas

El delantero argentino, naturalizado mexicano, Germán Berterame, ocuparía la última plaza de Jugador Franquicia del Inter Miami, completando el tridente junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. (Fuente: The Athletic)

Moussa Diaby dio luz verde a una cesión al Inter con opción de compra por 35 millones de euros ($41.9 millones). El Al Ittihad aún no toma una decisión. (Fuente: Fabrizio Romano)

El delantero de la selección de los Estados Unidos, Josh Sargent, actualmente apartado en el Norwich City, recibió una oferta mejorada del Toronto FC, luego de que una propuesta previa de 18 millones de dólares fuera rechazada. (Fuente: Pete O’Rourke)

