Mercado de fichajes: el Manchester United presenta una oferta récord por Bellingham; Enzo Fernández, Salah y más

En la Premier League, un campeón del mundo analiza cuál es la mejor opción para continuar brillando en su carrera. Un referente del Real Madrid escucha ofertas del fútbol inglés y el Arsenal analiza delanteros que puedan potenciar su plantilla. En LaLiga, por otro lado, nombres como Eduardo Camavinga y Brahím Díaz encienden los rumores del día.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Enzo Fernández ha reunido una lista de pretendientes que va más allá del Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Se cree que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo también está interesado en el centrocampista del Chelsea, valorado en 172,4 millones de dólares. El Al Hilal, rival saudí, también ha sido mencionado, junto con el Manchester City, rival del Chelsea en la Premier League. (Fuente: Fichajes)

El interés del PSG en Fernández está ligado a un posible cambio de entrenador. Se rumorea que el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, podría hacerse cargo del equipo parisino si Luis Enrique deja su puesto, y llegaría solicitando la adquisición del talentoso centrocampista del Chelsea. (Fuente: El Nacional)

En sus continuos intentos por convencer a Fernández de que se quede en Stamford Bridge, el Chelsea está dispuesto a convertir al campeón del mundo en el jugador mejor pagado de la plantilla, con un salario semanal que se cree que se acerca a la cifra récord del club de 432.000 dólares, que se le paga a Raheem Sterling. (Fuente: TEAMtalk)

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Marc Atkins/GettyImages

El Manchester City es considerado el claro favorito en la puja con el Manchester United para fichar a Elliot Anderson, del Nottingham Forest. El Bayern de Múnich se suma a la contienda. Cualquier acuerdo costará más de 106,4 millones de dólares (Fuente: BBC Sport)

Jude Bellingham ha surgido como otro posible objetivo del Manchester United. Se rumorea que los Diablos Rojos están preparando una oferta récord para el club de 137,9 millones de dólares por la estrella del Real Madrid, cuyo valor se sitúa en torno a los 172,4 millones de dólares (Fuente: Fichajes)

El Arsenal está considerando fichar al delantero del Bayer Leverkusen, Christian Kofane. El Chelsea y el Newcastle United también han sido vinculados con el jugador. (Fuente: Sports Boom)

La batalla por Mora no será sencilla. El Arsenal y el Manchester City han sido mencionados como posibles interesados ​​en el portugués de 18 años, y se rumorea que el jugador está interesado. Se espera que el Liverpool escuche ofertas por Federico Chiesa, quien, junto con Mohamed Salah, Ibrahima Konaté y Andy Robertson, podría abandonar Anfield este verano. (Fuente: Sports Boom)

Un creciente grupo de jugadores del Chelsea, cuyos nombres no se han revelado, estarían hartos de la situación actual del club y considerarían seriamente la posibilidad de marcharse de Stamford Bridge. (Fuente: Simon Phillips)

En respuesta a la elevada valoración que el Arsenal ha puesto a Myles Lewis-Skelly, que ronda los 57,5 ​​millones de dólares, el Atlético de Madrid ha propuesto a Robin Le Normand para un posible intercambio. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

El Liverpool es considerado el favorito para hacerse con los servicios de Eduardo Camavinga, dada la incertidumbre sobre el futuro del centrocampista del Real Madrid. El Manchester United y el Chelsea también están interesados en el francés, valorado en 93,1 millones de dólares (Fuente: TEAMtalk)

Al igual que Camavinga, Brahim Díaz ha sido puesto en venta por el Real Madrid de cara al mercado de verano. (Fuente: Iñaki Angulo)

Real Madrid V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En un giro inesperado, el Real Madrid sigue de cerca al lateral izquierdo del Newcastle, Lewis Hall. El futuro de Ferland Mendy y Fran García sigue siendo incierto, mientras que el lateral inglés ha cosechado numerosos fenomenales por sus recientes actuaciones. (Fuente: Fichajes)

El FC Barcelona está dispuesto a hacerse con los servicios de Marcus Rashford de forma permanente. El Manchester United también está dispuesto a una venta a final de temporada por 30 millones de euros, pero no aceptarán una rebaja en la cantidad ni una nueva cesión. (Fuente: Mirror)

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