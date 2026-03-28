Mercado de fichajes: el Manchester United recibe una gran oferta por Fernandes; Rashford, Julián Álvarez y más

En la Premier League, está latente la posibilidad de que Marc Cucurella fiche por su ex equipo, generando un interesante efecto dominó en el mercado de fichajes. En LaLiga, mientras tanto, el Barcelona no claudica en su deseo de contratar a Alessandro Bastoni.

Estas y otras noticias sobre fichajes y rumores, en el articulo que estás a punto de leer, el cual fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Galatasaray habría lanzado una oferta de 69,3 millones de dólares por Bruno Fernandes. El gigante de Turquía está dispuesto a convertir al capitán del Manchester United en el segundo jugador más caro en la historia del país. Confian ciegamente en la dupla que armaría con Victor Osimhen. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal se ha convertido en un serio aspirante por Elliot Anderson. Por su parte, el Manchester City, el Manchester United y el Chelsea están interesados ​​en un jugador valorado en más de 133,5 millones de dólares (Fuente: CaughtOffside)

Si Enzo Maresca sustituye a Pep Guardiola como entrenador del Manchester City este verano, se rumorea que el extécnico del Chelsea buscaría fichar a Marc Cucurella, para que vuelva a su antiguo club. (Fuente: Football Transfers)

Se cree que la lista de fichajes de Xabi Alonso, en caso de ser nombrado como entrenador del Liverpool, incluye al centrocampista estrella del Real Madrid, Arda Güler, uno de los pocos jugadores que mejoró notablemente bajo las órdenes del extécnico blanco durante su breve etapa en la capital española. (Fuente: El Nacional)

No se espera que el Arsenal ponga obstáculos a Myles Lewis-Skelly si el lateral izquierdo decide fichar por el Manchester United este verano. (Fuente: Football Transfers)

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Alex Burstow/GettyImages

Se dice que el muy codiciado centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, tiene un acuerdo tácito con el club para marcharse por una cantidad adecuada si las Urracas no se clasifican para competiciones europeas la próxima temporada. El Newcastle ocupa actualmente la 12ª posición en la Premier League. Esta noticia supone un gran impulso para sus pretendientes, entre los que se encuentran el Arsenal, el Manchester City y el Manchester United. (Fuente: Shields Gazette)

El Manchester United planea un ambicioso doble fichaje: Iliman Ndiaye y James Garner, ambos del Everton. Esta operación le costaría a los Red Devils 115,5 millones de dólares (Fuente: Fichajes).

Brahim Díaz ha despertado el interés del Arsenal. Se espera que el seleccionado marroquí del Real Madrid cueste alrededor de 40,4 millones de dólares y promete aportar la chispa creativa que a los Gunners les ha faltado en el ataque. (Fuente: SportsBoom)

El Chelsea se ha unido al creciente grupo de admiradores del talentoso central del Tottenham Hotspur, Luka Vuskovic, quien ha impresionado durante su cesión al Hamburgo esta temporada. (Fuente: BILD)

El Atlético de Madrid está considerando fichar al delantero del Tottenham, Mohammed Kudus, como reemplazo de Antoine Griezmann, quien se marcha al Orlando City este verano. El capitán del Inter, Lautaro Martínez, es otro objetivo. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

El delantero del Barcelona, ​​Ferran Torres, ha sido ofrecido al Manchester United en un intento por recaudar fondos para sus otros objetivos ofensivos este verano, incluyendo al cedido por los Red Devils, Marcus Rashford, y a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. El Arsenal también está interesado en un jugador que Mikel Arteta admira desde hace tiempo. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United y el Liverpool compiten por el fichaje del centrocampista estrella del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. Sin embargo, el francés desea permanecer en la capital española. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona aún espera conocer el precio que pide el Inter por Alessandro Bastoni, pero el club catalán ya confía en poder ofrecerle al seleccionado italiano un salario mucho mejor. (Fuente: SPORT)

TOPSHOT-FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERS | STEFANO RELLANDINI/GettyImages

Frenkie de Jong se ha convertido, sorprendentemente, en una figura polémica en el vestuario del Barcelona. El director deportivo Deco expresa sus dudas sobre el holandés, quien supuestamente está obstaculizando el acceso de Marc Bernal al primer equipo, y planea traspasar a De Jong este verano por entre 57,7 y 69,3 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El Como está presionando para llegar a un acuerdo con Nico Paz, objetivo del Real Madrid, para renovar su contrato y disuadirlo de regresar al gigante español. La tenue esperanza que aún existe no se ha desvanecido. (Fuente: Fichajes)

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