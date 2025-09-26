Mercado de fichajes: el Manchester United recibe una nueva oferta por Rashford; Harry Kane, Guéhl, Saka y más

Se termina la semana pero los rumores del mercado de fichajes siguen a la orden del día. Los principales equipos de Europa continúan intentando reforzar sus plantillas para una temporada que será extenuante.

Sin más preámbulos, estos son las noticias y trascendidos del mundo de los fichajes en este viernes 26 de septiembre del 2025.

PREMIER LEAGUE

El Liverpool planea acelerar su fichaje por el central del Crystal Palace, Marc Guéhi, en el mercado de fichajes de enero tras la lesión de Giovanni Leoni, tras haber planeado ficharlo gratis el próximo verano. (Fuente: TEAMtalk) Sin embargo, Guéhi culpa al Liverpool del fracaso de su fichaje veraniego por Anfield y ahora está decidido a fichar por el Real Madrid. (Fuente: Football Insider)

Además de Phil Foden, el Manchester City también está trabajando en la renovación de los contratos de Rodri , John Stones y Joško Gvardiol . (Fuente: FootballTransfers )

LA LIGA

El Newcastle ha ofrecido la cesión del delantero del Real Madrid Endrick en enero, y el brasileño podría marcharse tras no conseguir entrar en los planes de Xabi Alonso. (Fuente: E-Notícies)

El Real Madrid ha decidido sumarse al Barcelona en la puja por el delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, si este decide buscar un nuevo club el próximo verano. Chelsea, Manchester United y Tottenham Hotspur podrían estar interesados ​​en el internacional inglés. (Fuente: TBR Football).

El Paris Saint-Germain está dispuesto a presentar una oferta de 45 millones de euros por el delantero del Manchester United, Marcus Rashford, para intentar convencer tanto al club como al jugador de que descarten la opción de compra del Barcelona, ​​que ronda los 30 millones de euros. (Fuente: Fichajes).

Barcelona y Chelsea están listos para la batalla por el extremo de River Plate de 18 años, Ian Subiabre, quien se niega a extender un contrato que finaliza en diciembre de 2026. (Fuente: Soy del Millo)