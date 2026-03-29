Mercado de fichajes: el Manchester United se fija en la dupla del Real Madrid; Van Dijk, Michael Olise y más

En la Premier League, el Liverpool ya tiene a su principal candidato para reemplazar a Salah. Mientras tanto, en LaLiga, un delantero veterano del FC Barcelona tendría las puertas abiertas en una de las mejores ligas del mundo para cerrar su carrera, llegando como agente libre en el próximo verano.

Estas y otras noticias sobre fichajes y rumores, en el artículo que leerás a continuación, el cual fue orginalmente publicado por SI FC

Premier League

El principal objetivo del Liverpool para reemplazar a Mohamed Salah es Michael Olise, del Bayern Múnich, pero los Reds reconocen que el fichaje será extremadamente difícil contratarlo y consideran otras opciones, como Anthony Gordon, del Newcastle United. (Fuente: Football Insider)

Otro objetivo del Liverpool es encontrar un sustituto para el veterano central Virgil van Dijk. Murillo, del Nottingham Forest, es la principal opción y se está preparando una oferta de alrededor de 92 millones de dólares (Fuente: Fichajes)

El Manchester City espera fichar a Elliot Anderson, del Nottingham Forest, y a Sandro Tonali, del Newcastle, en una importante renovación de su mediocampo. Para hacer más atractiva la oferta para este último, el City está dispuesto a ofrecer a cambio al portero James Trafford, al lateral derecho Issa Kabore o al central Juma Bah. (Fuente: TEAMtalk)

El Aston Villa, el Manchester City y el Manchester United se han puesto en contacto con el Barcelona para explorar la posibilidad de fichar al lateral izquierdo Alejandro Balde. (Fuente: Mundo Deportivo)

A pesar del interés del Arsenal, el Paris Saint-Germain no tiene ningún interés en siquiera considerar la salida del extremo Khvicha Kvaratskhelia. (Fuente: Fabrizio Romano)

Georgia v Israel - International Friendly | Levan Verdzeuli/GettyImages

El joven defensa Josh Acheampong está frustrado por sus pocos minutos en el Chelsea. El Bayern Múnich está interesado en su fichaje, pero el juvenil también cuenta con candidatos en la Premier League como el Newcastle, el Tottenham Hotspur y el West Ham United. (Fuente: Christian Falk)

El Manchester United busca fichar a Eduardo Camavinga y a Nico Paz del Real Madrid después de que los merengues activaran la cláusula de recompra de este último. Se prepara una doble oferta por valor de 138,2 millones de dólares (Fuente: Defensa Central)

El último nombre añadido a la lista de laterales izquierdos del Manchester United es Ferdi Kadıoğlu, del Brighton & Hove Albion. (Fuente: Fanatik)

Casemiro ha recibido ofertas tanto del Inter Miami como de Los Angeles Galaxy mientras se prepara para dejar el Manchester United como agente libre. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El delantero del Barcelona, ​​Ferran Torres, busca casa en Madrid, ya que espera fichar por el Atlético este verano. (Fuente: El Nacional)

La lesión del ligamento cruzado anterior de Rodrygo ha trastocado los planes de fichajes del Real Madrid. Los directivos querían vender al brasileño por unos 69 millones de dólares y reemplazarlo fichando de nuevo a Víctor Muñoz del Osasuna por tan solo 10 millones de dólares (Fuente: Defensa Central)

Muñoz también interesa al Barcelona, ​​pero se sabe que la cláusula de recompra del Real Madrid hace que el acuerdo sea prácticamente imposible. (Fuente: Mundo Deportivo)

Spain v Serbia - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

El central de la Roma, Evan Ndicka, es un objetivo de gran interéres para el Barcelona, ​​pero tanto el Liverpool como el Tottenham se han sumado a la puja por su fichaje. Es probable que el jugador de 26 años esté disponible por unos 52 millones de dólares. (Fuente: CaughtOffside)

Otro centrocampista que interesa al Real Madrid es James Garner, del Everton, que debutó con la selección inglesa el pasado viernes. (Fuente: Fichajes)

Visores de la Juventus observaron al delantero del Barcelona, ​​Robert Lewandowski, en acción con la selección polaca, con la intención de fichar al veterano delantero como agente libre al final de la temporada. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

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