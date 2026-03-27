Mercado de fichajes: el Manchester United va por un mediocampista de 130 millones de dólares; Rashford, Olise y más

En la Premier League, existe la posibilidad de que un jugador fiche por el acérrimo rival de su actual club, algo que no ocurre desde el 2002. Un campeón del mundo acordó tácitamente una cláusula con un directivo que ya no está más en el equipo, y esto podría alterar sus planes en el próximo mercado de fichajes.

En LaLiga, mientras tanto, el Atlético de Madrid le incrementaría considerablemente el salario a una de sus joyas para espantar a quienes ya preguntan por él, entre otras noticias que amenazan con romper desde ya la ventana de transferencias.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, ha identificado al centrocampista estrella del Barcelona, ​​Fermín López, como el fichaje ideal para el próximo verano. Los Red Devils están dispuestos a desembolsar hasta 133,8 millones de dólares por el canterano. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United podría reforzar su plantilla con una fuerte inversión por Marcus Rashford. Mientras el Barcelona duda sobre un traspaso definitivo, el Paris Saint-Germain y el AC Milan se han posicionado como dos candidatos dispuestos a pagar por el extremo inglés. (Fuente: CaughtOffside)

El Aston Villa también está considerando fichar a Rashford si no logra concretar el traspaso definitivo de Jadon Sancho, también cedido por el Manchester United. (Fuente: SportsBoom)

Aston Villa v West Ham United - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

Si Xabi Alonso se convierte en entrenador del Liverpool, el plan ideal del exentrenador del Real Madrid para reemplazar a Mohamed Salah implicaría fichar a Michael Olise del Bayern de Múnich y a Yan Diomande del RB Leipzig, una doble operación que costaría más de 231,5 millones de dólares. (Fuente: Indykaila)

El Real Madrid se ha puesto en contacto con los representantes de Martín Zubimendi para dialogar sobre un posible regreso a La Liga. Una operación un tanto complicada, tomando en consideración que el jugador está contento en el Arsenal. (Fuente: El Nacional)

La Juventus lidera la carrera para fichar al capitán del Manchester City, Bernardo Silva, pero la competencia es feroz. El Barcelona, ​​el Galatasaray el Inter Miami también están interesados, junto con varios clubes de la Liga Saudí que no se han revelado. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal busca al talentoso centrocampista del Sunderland, Enzo Le Fée. El francés, uno de los favoritos de Mikel Arteta, estaría tasado en aproximadamente 57,9 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea, por su parte, sigue de cerca la evolución del lateral del Arsenal, Ben White. Si bien los Gunners desean retener al defensa, también han elaborado una lista de posibles sustitutos en caso de que se marche este verano. (Fuente: TEAMtalk)

Se rumorea que tanto el Everton como el West Ham United podrían dar la sorpresa al fichar al central del Real Madrid, Raúl Asencio. (Fuente: Fichajes)

Iliman Ndiaye podría convertirse en el primer jugador desde Abel Xavier en 2002 en dejar el Everton directamente para fichar por el Liverpool, ya que los Reds están considerando una oferta inesperada por el codiciado extremo. Tendrán competencia del Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid se ha convertido en un sorprendente aspirante al fichaje de la superestrella brasileña del Bournemouth, Rayan. Sin embargo, el gigante español no está dispuesto a pagar más de 46,3 millones de dólares por él. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

El delantero estrella del Barcelona, ​​Raphinha, es objeto de una oferta millonaria por parte del Paris Saint-Germain. Se habla de una cifra superior a los 115,8 millones de dólares, lo que situaría al Barcelona por encima del umbral de 1:1, equilibrando así sus cuentas y permitiéndole gastar un euro por cada euro que ingrese a partir de ese momento, lo que podría tener un efecto transformador en el resto del mercado de fichajes. (Fuente: El Nacional)

En un intento por disuadir a la larga lista de pretendientes que se forman por Julián Álvarez, entre los que se encuentran el Arsenal y el Barcelona, ​​el Atlético de Madrid está dispuesto a aumentar su salario a 11,6 millones de dólares anuales. (Fuente: MARCA)

No conformes con Raphinha, el PSG también prepara un doble fichaje de los barceloneses Jules Koundé y Eric García, que costaría un total de 173,7 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona considera el fichaje de Víctor Muñoz, del Osasuna. El futbolista español ya ha sido valorado en 46,3 millones de dólares, pero podría regresar a su antiguo club, el Real Madrid, por tan solo 9,3 millones de dólares. (Fuente: Mundo Deportivo)

CA Osasuna v Girona FC - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Existe una cláusula en el contrato de Cristian Romero con el Tottenham que permitiría al Barcelona, ​​al Real Madrid y al Atlético de Madrid fichar al central por una cantidad fija de 69,5 millones de dólares. (Fuente: MARCA)

Por otro lado, se ha afirmado que no hay nada explícito en el contrato de Romero, sino que existía un acuerdo tácito con los Spurs, aunque este se produjo con el expresidente ejecutivo Daniel Levy, quien desde entonces ha perdido influencia. Sin embargo, es muy probable que el capitán del Tottenham abandone el norte de Londres este verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

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