Mercado de fichajes: el Manchester United y el Chelsea preparan ofertas por Kane; Rashford, Garnacho y más

En la Premier League, el Chelsea observa de cerca la lucha por el no descenso, ya que hay al menos un par de jugadores de su interés. Mientras tanto, en LaLiga, el FC Barcelona insiste en contratar al delantero estrella del Atlético de Madrid, el argentino Julián Álvarez.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El extremo del Chelsea, Alejandro Garnacho, tendrá la oportunidad de regresar a LaLiga este verano. El Villareal es el club interesado en sus servicios. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United y el Chelsea están listos para presentar ofertas por el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane. Sin embargo, el propio jugador ha dejado claro que no está interesado en escuchar ofertas, ya que está feliz en Alemania. (Fuente: El Nacional)

Caza talentos del Manchester United y del Chelsea observarán al delantero del Bologna, Santiago Castro, en acción contra el Aston Villa en los cuartos de final de la Europa League el próximo jueves. (Fuente: il Resto del Carlino)

Por otro lado, el Manchester United competirá con el Tottenham Hotspur por el fichaje del delantero del Beşiktaş, Oh Hyeon-gyu, de 25 años. (Fuente: Türkiye Gazetesi)

El Manchester City está considerando fichar al lateral derecho del Feyenoord, Givairo Read, quien también interesa al Bayern Múnich y a otros clubes de la Premier League. (Fuente: Sky Sports)

Pre-Season FriendlyFC Dordrecht v Feyenoord Rotterdam | ANP/GettyImages

Los directivos del Chelsea siguen de cerca la lucha por evitar el descenso en la Premier League. Los jugadores del Tottenham, Mohammed Kudus y Lucas Bergvall, son de su interés. Los Blues también podrían intentar fichar al extremo del West Ham United, Jarrod Bowen... solo si su precio baja. (Fuente: Si Phillips)

La lesión en el tendón de Aquiles de Hugo Ekitiké acelerará los planes del Liverpool para fichar a un nuevo delantero este verano. Los Reds vuelven a estar en la puja por Anthony Gordon, del Newcastle, objetivo tanto del Arsenal como del Bayern Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool también lleva ventaja sobre el Real Madrid en la puja por el central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, y podría activar su cláusula de rescisión de 70 millones de dólares antes del Mundial 2026. (Fuente: Fichajes)

El Inter busca incorporar más jugadores italianos este verano y está planeando una cesión del defensa del Liverpool, Giovanni Leoni, que incluiría una opción de compra obligatoria el próximo verano. (Fuente: L’Interista)

El deseo del Arsenal de fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, les ha llevado a escuchar ofertas por Kai Havertz y Gabriel Jesus para recaudar los fondos necesarios. (Fuente: CaughtOffside)

El Aston Villa sigue de cerca al portero del Manchester City, James Trafford, y podría intentar su fichaje si recibe una buena oferta por el actual titular, Emiliano Martínez. (Fuente: Daily Mail)

LaLiga

El Barcelona presentará una millonaria oferta para intentar convencer al Atlético de Madrid de que venda a su delantero estrella, Julián Álvarez. (Fuente: El Nacional)

Como parte de las negociaciones entre el Real Madrid y Jürgen Klopp, el exentrenador del Liverpool ha exigido la salida del central de los Reds, Ibrahima Konaté. (Fuente: Fichajes)

El Inter ha abierto la puerta a la venta del central Alessandro Bastoni al Barcelona, siempre y cuando consigan fichar al lateral derecho Héctor Fort, en un interesante trueque. (Fuente: Matteo Moretto)

Como 1907 v FC Internazionale - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El Real Madrid prepara una oferta de 41 millones de dólares por el centrocampista del Genk, Konstantinos Karetsas, de 18 años, que es seguido por el Chelsea, el Manchester City, el Ajax, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el RB Leipzig, el AC Milan y el Galatasaray. (Fuente: Fussballdaten)

La Juventus está atenta a las negociaciones contractuales de Antonio Rüdiger con el Real Madrid, lista para fichar al central si se marcha gratis este verano. (Fuente: TuttoJuve)

Deco le ha comunicado a Marcus Rashford que el Barcelona no está interesado en retenerlo más allá de esta temporada, ni siquiera por un precio reducido, ya que considera que el jugador cedido por el Manchester United no encaja en el equipo y no ha demostrado el nivel requerido. (Fuente: El Nacional)

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