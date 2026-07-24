Mercado de fichajes: el nuevo plan del Real Madrid para sumar a Olise; Tchouameni, Rodri y más

En la Premier League, el Manchester United ya ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el centrocampista de la Roma, Manu Koné. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid ha recibido un gran interés por la cesión del extremo Franco Mastantuono.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United está dispuesto a vender al delantero Joshua Zirkzee a la Juventus por unos 45 millones de dólares (34 millones de libras). (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Rodri espera la aprobación del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Como sustituto, el Manchester City se ha unido al Arsenal y al Chelsea en la puja por Eduardo Camavinga, del Real Madrid. (Fuente: Daily Mail)

El Arsenal está cerca de fichar al centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, y planea cerrar la operación con la incorporación de un nuevo extremo izquierdo. (Fuente: FootballTransfers)

El Newcastle exige 123 millones de dólares por la venta de Guimarães este verano. (Fuente: The i Paper)

Los representantes del portero del San Lorenzo, Orlando Gill, esperan recibir una oferta del Manchester United por la estrella paraguaya del Mundial en las próximas horas. (Fuente: Vamos Ciclón)

El Paris Saint-Germain prepara una oferta de 137 millones de dólares para fichar al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández. (Fuente: Fichajes)

Fernández, junto con su compañero del Chelsea, Malo Gusto, sigue siendo un objetivo clave para el Manchester City, que podría acelerar sus negociaciones con ambos muy pronto. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal, el Manchester City, el PSG y el Real Madrid, al igual que el Liverpool, han manifestado su disposición a pagar 114 millones de dólares por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, cuyo objetivo sigue siendo unirse al equipo francés, aunque aún no han presentado una oferta. (Fuente: BILD)

El Manchester United ya ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el centrocampista de la Roma, Manu Koné, y está listo para presentar una oferta de 57 millones de dólares, aunque puede que no sea suficiente. (Fuente: Corriere dello Sport)

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Koné es una de las principales opciones del Manchester United, junto con Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, quien vuelve a estar en la mira del club tras un intento fallido de fichaje el verano pasado. (Fuente: Danyal Khan)

El principal objetivo del Liverpool para reforzar su ataque este verano sigue siendo el extremo del PSG, Bradley Barcola. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Chelsea es el favorito para fichar al centrocampista del Bayer Leverkusen, Kerim Alajbegović, por delante de la Juventus. (Fuente: The Telegraph)

El Inter lidera la carrera por el fichaje del central del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, y se espera que intensifique las negociaciones por el internacional argentino la próxima semana. (Fuente: TyC Sports)

El Leeds United está negociando el fichaje del portero del Manchester City, James Trafford, tras la retirada del Newcastle de la puja por su firma. (Fuente: The Athletic)

El precio de 67 millones de dólares que pedía el Manchester City por Trafford era demasiado alto para el Newcastle. (Fuente: Chronicle Live)

LaLiga

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, ha perdido la confianza en el centrocampista Frenkie de Jong, quien podría abandonar el club si llega una buena oferta. (Fuente: Gerard Romero)

Michael Olise se prepara para reunirse con el Bayern de Múnich y solicitar formalmente su traspaso al Real Madrid. Solo una vez hecho esto, el Real Madrid actuará. (Fuente: El Nacional)

Kylian Mbappé pasó la mayor parte del Mundial hablando con Olise sobre un posible fichaje por el Real Madrid y recientemente contactó con directivos del club para confirmar el interés del jugador del Bayern en unirse al equipo. (Fuente: SPORT BILD)

El Real Madrid ha recibido un gran interés por la cesión del extremo Franco Mastantuono. El Fulham y el Tottenham están interesados ​​en ficharlo, mientras que clubes de la talla del Inter, la Juventus, dl Lyon, el RB Leipzig y el Villarreal también se han puesto en contacto con él. (Fuente: Crónica)

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

El Barcelona ha descartado convertir a Lamine Yamal en falso nueve y sigue decidido a emparejar al extremo con un nuevo fichaje, siendo Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, su principal prioridad. (Fuente: El País)

El Real Madrid está dispuesto a vender al centrocampista Aurélien Tchouaméni al Manchester United, aunque los rumores sobre una posible renovación de contrato aún no han sido confirmados por el club blanco. (Fuente: The Sun)

El Atlético de Madrid es el último equipo en mostrar interés por el central John Stones, que se encuentra libre. (Fuente: Fichajes)

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