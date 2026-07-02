Mercado de fichajes: el objetivo del Manchester United rechaza una gran oferta; Rogers, Bruno Guimarães y más

El mercado de fichajes de verano 2026 está abierto en Europa. En la Premier League, dos clubes importantes estarían interesados en fichar a Folarin Balogun. Mientras tanto, en LaLiga, el Atlético de Madrid y el Barcelona buscan a seleccionado argentino.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United y el Manchester City siguen siendo las opciones más atractivas para el centrocampista del Borussia Dortmund, Félix Nmecha, quien sitúa al Newcastle en un puesto inferior en su lista de preferencias. El Bayern Múnich y el Real Madrid también le siguen de cerca. (Fuente: Sport Bild)

El Manchester United ha analizado internamente la posibilidad de fichar al centrocampista de la selección estadounidense, Tyler Adams. Carlos Baleba, del Brighton, también vuelve a estar en la mira. (Fuente: BBC)

El Arsenal ha avanzado muy bien en las negociaciones para sondear el interés de Morgan Rogers por un traspaso al Emirates Stadium, y los Gunners están presionando para cerrar el acuerdo. Dicho esto, el Aston Villa también está al tanto del interés del Chelsea por el jugador. (Fuente: Fabrizio Romano)

En Newcastle existe una creciente preocupación de que Bruno Guimarães pueda abandonar el club este verano, ante el interés del Arsenal. Aún no hay ninguna oferta. (Fuente: Chronicle)

Curtis Jones se muestra reacio a fichar por el Nottingham Forest y podría quedarse en el Liverpool después de que el Inter de Milán decidiera que el centrocampista inglés es demasiado caro. (Fuente: Liverpool Echo)

El Manchester City preferiría explorar otras opciones antes que pagar al Chelsea 75 millones de libras (99,6 millones de dólares) por el lateral derecho Malo Gusto. (Fuente: Fabrizio Romano)

El mayor interés por el delantero del Mónaco, Folarin Balogun, proviene del Chelsea y el Tottenham, a pesar de su pasado en el Arsenal. El Paris Saint-Germain también lo tiene en su lista de posibles fichajes. (Fuente: FootMercato)

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Summerville también se está convirtiendo en un objetivo prioritario para el Manchester United entre las opciones para la banda izquierda. Cualquier acercamiento depende de lo que suceda con Marcus Rashford. (Fuente: Sky Sports)

El Manchester United confía en que Manuel Ugarte mantenga su valor hasta el próximo verano tras sufrir una lesión de larga duración. La única opción viable para su salida este verano era una cesión al Ajax. (Fuente: Sky Sports)

Ilaix Moriba, exjugador de La Masia del Barcelona y ahora en el Celta de Vigo, se ha convertido en objetivo del Aston Villa por 19,9 millones de dólares. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United ha fichado al joven portero Kit Margetson, hijo del ex portero del Manchester City, Martyn Margetson, procedente del Swansea City. Sin embargo, pasará la temporada 2026-27 cedido en la National League. (Fuente: Only Swans)

LaLiga

Kylian Mbappé intenta convencer a su compañero de selección, Michael Olise, para que deje el Bayern Múnich y fiche por el Real Madrid. (Fuente: El Chiringuito)

El Barcelona y el Atlético de Madrid siguen de cerca al defensa del Tottenham, Cristian Romero, quien desea abandonar el club de la Premier League. (Fuente: Gianluigi Longari)

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

João Cancelo ha comunicado al Al Hilal su deseo de dejar el club y continuar jugando en el Barcelona. Una vez finalizado el Mundial de Portugal, el lateral está dispuesto a tomar una postura firme. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid está perdiendo la esperanza de fichar a Enzo Fernández del Chelsea este verano, siendo el aspecto financiero el principal obstáculo. (Fuente: Mario Cortagena)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES