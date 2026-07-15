Mercado de fichajes: el plan de Haaland para fichar por el Real Madrid en 2027; Gabriel Martinelli, Endrick y más

El mercado de fichajes en las grandes ligas del futbol europeo abrió hace un par de semanas. Los clubes más poderosos de LaLiga y la Premier League buscan fortalecer sus plantillas para el inicio de la próxima temporada.

A continuación te presentamos los fichajes que podrían cerrarse en las próximas semanas, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Arsenal está listo para presentar una oferta formal por el extremo del Aston Villa, Morgan Rogers, y espera negociar un acuerdo por menos de 134 millones de dólares. (Fuente: Ben Jacobs)

También interesa al Arsenal el delantero del Barcelona, ​​Ferran Torres, ya que los Gunners ven una posible ganga al entrar en el último año de su contrato. (Fuente: Fichajes)

Gabriel Martinelli podría dejar el Arsenal este verano. El Manchester United y el Newcastle United están interesados ​​en el internacional brasileño, al igual que el gigante alemán Bayern Múnich. (Fuente: Calciomercato.it)

La Roma y la Juventus también se han puesto en contacto con el Arsenal por Martinelli. (Fuente: TeleRadioStereo)

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El Benfica está dispuesto a subir el precio del extremo Andreas Schjelderup después de que el internacional noruego, objetivo conocido del Chelsea, del Liverpool y del Tottenham Hotspur, impresionara en el Mundial. (Fuente: A BOLA)

El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, quiere reencontrarse con el defensa del Manchester United, Noussair Mazraoui, mientras se prepara para perder al lateral izquierdo Pervis Estupiñán, que se marcha al Aston Villa. (Fuente: SportMediaset)

El Arsenal podría tener que actuar con rapidez para fichar al extremo del Club Brujas, Christos Tzolis. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y Roma han preguntado por el delantero griego, pero él prefiere fichar por el Emirates Stadium. (Fuente: HNB)

En la Premier League, el Liverpool y el Newcastle se han unido al Everton en la puja por Djed Spence. (Fuente: TEAMtalk)

Mientras tanto, el Inter ha desistido de fichar al central del Chelsea, Trevoh Chalobah, debido al elevado precio que pide el club londinense, lo que abre la puerta a una nueva oferta del Como. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Chelsea está dispuesto a ofrecer un paquete por valor de 28.5 millones de dólares incluyendo variables por el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, Pep Charravía, pero el club de La Liga podría exigir ese precio garantizado sin variables. (Fuente: MARCA)

LaLiga

Si bien Michael Olise desea jugar en el Real Madrid, no tiene intención de forzar su salida del Bayern Múnich. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

El Barcelona es consciente del renovado interés del Arsenal por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero no le preocupa, ya que cree que el deseo del argentino de unirse a ellos será, en última instancia, el factor decisivo. (Fuente: SPORT)

Dicho esto, el Barcelona sigue trabajando en alternativas si no logra fichar a Álvarez. El jugador, cuyo nombre no se ha revelado, sería un fichaje de gran renombre. (Fuente: Mundo Deportivo)

El central del Manchester United, Lisandro Martínez, ha sido ofrecido al Atlético de Madrid. (Fuente: El Chiringuito)

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, planea dejar el club en 2027 y tiene previsto viajar a Madrid este verano con sus agentes para evaluar cómo es la vida en la capital española antes de un posible fichaje por el Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

José Mourinho le ha comunicado a Endrick que tendrá un papel importante en el Real Madrid esta temporada, pero el brasileño está dispuesto a forzar su salida en enero si no juega con regularidad. (Fuente: Iñaki Angulo)

El Real Madrid se prepara para un futuro sin el portero Thibaut Courtois y ve en Unai Simón, del Athletic Club, el sustituto ideal. (Fuente: Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES