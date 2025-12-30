Mercado de fichajes: el plan del Real Madrid para fichar a Vitinha; McTominay, Nico Schlotterbeck, Rashford y más

El mercado de invierno es una gran oportunidad para que los grandes clubes de la Premier League y LaLiga aseguren sus objetivos. Esta ventana de transferencias les permite corregir carencias, cubrir lesiones y sumar energía fresca para afrontar la fase más exigente del calendario.

En una etapa donde se deciden los títulos, reforzarse en enero es clave para mantener la competitividad y garantizar que el desgaste físico no los deje fuera de la lucha por los trofeos en la recta final.

A continuación te contamos los movimientos que se podrían concretar en los próximos días.

Premier League

El Manchester United está intensificando su persecución del centrocampista del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, después de que el inglés comunicara a Diego Simeone su intención de abandonar el club en enero. El Tottenham Hotspur y el Newcastle United también están interesados en el exjugador del Chelsea. (Fuente: TEAMtalk)

Ahora que el Real Madrid ha retirado su interés en el defensa del Liverpool, Ibrahima Konaté, los "Reds" están decididos a renovar al francés. Sin embargo, los actuales campeones ingleses no están dispuestos a sobrepasar su estructura salarial actual para cerrar el acuerdo. (Fuente: Sky Sports)

El marginado del Chelsea, Axel Disasi, podría encontrar un nuevo hogar en Elland Road el próximo enero. El Leeds United tiene la vista puesta en el defensa, que no forma parte de los planes actuales de Enzo Maresca, para mejorar su maltrecha línea defensiva. (Fuente: Football Insider)

Mientras el Arsenal sigue buscando jóvenes talentos por Europa en medio de sus problemas con las lesiones, el centrocampista del Elche, Rodrigo Mendoza, ha destacado como una opción potencial para los "Gunners". (Fuente: Sky Sports)

Si los recientes vínculos con el extremo del Sevilla, Ruben Vargas, se concretan para el Everton, los "Toffees" buscarán devolver a Jack Grealish al Manchester City tras la conclusión de su cesión. El club no estaría en el mercado para activar la cláusula de compra del internacional inglés, valorada en 60.4 millones de euros, si logran obtener un refuerzo ofensivo en enero. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United sueña con traer de vuelta a Old Trafford a su antigua joya, Scott McTominay, para solucionar sus problemas en el mediocampo. El Nápoles solo considerará abrir negociaciones por el actual Jugador del Año de la Serie A por una cifra de 72.6 millones de euros. (Fuente: CaughtOffside)

US Cremonese v SSC Napoli - Serie A | NurPhoto/GettyImages

LaLiga

El Real Madrid se ha unido al Barcelona y al Bayern de Múnich en la carrera por el defensa del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck. El internacional alemán desea unirse a uno de los clubes más grandes de Europa y luchar por los títulos. (Fuente: BILD)

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, quiere que Marcus Rashford permanezca en Cataluña de forma permanente. El acuerdo dependerá en última instancia de la capacidad —o incapacidad— del club para activar la cláusula de compra del extremo, fijada en 40 millones de euros. (Fuente: SPORT)

El regreso de Johnny Cardoso tras su lesión impulsó a Gallagher a acelerar su salida del Atlético de Madrid este enero en busca de más minutos. (Fuente: TEAMtalk)

En caso de que el Real Madrid venda a Vinícius Júnior este verano, el club utilizará el dinero para realizar una oferta estratosférica por el centrocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha. El jugador sería el sucesor largamente esperado de Toni Kroos. (Fuente: Fichajes)

Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: Final | Mohamed Farag - FIFA/GettyImages

El Real Madrid está explorando opciones más económicas para reforzar su línea defensiva y el central del Sporting CP, Ousmane Diomande, encabeza su lista de deseos. El club no quiere otorgar un salario alto a un defensa de renombre para evitar que se repita la situación de David Alaba. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona tiene ahora la competencia del PSG para fichar al defensa del Benfica, Tomás Araújo. Las prioridades de los catalanes en el mercado de enero siguen estando en la defensa. (Fuente: Fichajes)