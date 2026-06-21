Mercado de fichajes: el posible regreso de Messi al Barcelona; Sesko, Florian Wirtz y más

En la Premier League, el Manchester United y el Liverpool estarían interesados en un importante jugador del Borussia Dortmund. Mientras tanto, en LaLiga, Antonio Rüdiger sería factor para que el Real Madrid logre concretar a un futbolista de la Bundesliga.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea está considerando reunir al entrenador Xabi Alonso con el centrocampista del Liverpool, Florian Wirtz, pero solo intentará cerrar el acuerdo si vende a Enzo Fernández. (Fuente: Football Insider)

El Tottenham Hotspur está dispuesto a romper su estructura salarial para convencer al centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, de unirse a ellos en una operación que se estima en unos 132 millones de dólares (100 millones de libras). (Fuente: David Ornstein)

Mientras tanto, el Tottenham está cerca de llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales con el centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes. (Fuente: Matteo Moretto)

Fernandes es el principal objetivo del Manchester United para reforzar el mediocampo, pero recientemente se han barajado otras alternativas, como Carlos Baleba del Brighton & Hove Albion y Sander Berge del Fulham. (Fuente: Ben Jacobs)

El centrocampista del Borussia Dortmund, Félix Nmecha, es otro objetivo del Manchester United y se cree que estaría dispuesto a fichar por un equipo de la Premier League, donde el Liverpool también se ha sumado a la puja por su fichaje. (Fuente: TEAMtalk)

Borussia Dortmund v 1. FC Köln - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

El agente del lateral derecho del Chelsea, Malo Gusto, ha mantenido conversaciones con el Manchester City y el Inter. Los Blues están abiertos a escuchar ofertas por el precio adecuado. (Fuente: Si Phillips)

El Liverpool está interesado en el lateral derecho del Rayo Vallecano, Andrei Rațiu, ya que considera que su cláusula de rescisión de 29 millones de dólares (25 millones de euros, 22 millones de libras) representa una excelente relación calidad-precio. (Fuente: Anfield Index)

El Arsenal prepara una oferta de 92 millones de dólares (80 millones de euros, 69 millones de libras) para intentar convencer al Paris Saint-Germain de que deje marchar al extremo Bradley Barcola. (Fuente: CaughtOffside)

Podrían abandonar el Arsenal Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Ethan Nwaneri y Christian Nørgaard, todos ellos disponibles para ser transferidos. (Fuente: Fichajes)

El Aston Villa y el Leeds United siguen de cerca al portero del Parma, Zion Suzuki. (Fuente: Gianluigi Longari)

El Liverpool podría verse tentado a vender al centrocampista Alexis Mac Allister, objetivo del Real Madrid, debido a la falta de avances en las negociaciones para la renovación de su contrato. (Fuente: El Nacional)

LaLiga

El Barcelona está interesado en el delantero del Manchester United, Benjamin Šeško, como alternativa a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. Serhou Guirassy del Borussia Dortmund y Etta Eyong del Levante también están siendo considerados. (Fuente: MARCA)

Lionel Messi ha dejado claro que planea retirarse en el Inter Miami, pero se espera que haga una última aparición con la camiseta del Barcelona. Miami está negociando un posible enfrentamiento contra el Barcelona en el Trofeo Joan Gamper durante la pretemporada, y Messi jugaría una mitad para cada equipo. (Fuente: El Nacional)

El central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterback, ha manifestado su deseo de unirse al Real Madrid y reencontrarse con su compañero de selección, Antonio Rüdiger. (Fuente: El Debate)

Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - DFB Cup: Round of 16 | Pau Barrena/GettyImages

José Mourinho ha expresado su disposición a que el Real Madrid venda a Álvaro Carreras, Fran García, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Franco Mastantuono. (Fuente: Fichajes)

Gonzalo García, por su parte, podría permanecer en el Real Madrid si logra impresionar a Mourinho durante la pretemporada. (Fuente: ESPN)

El nuevo contrato de Andreas Christensen con el Barcelona incluye una cláusula de rescisión que permite dar por terminado el acuerdo al final de la temporada 2026-27, ejercitable tanto por el jugador como por el club. (Fuente: Mundo Deportivo)

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