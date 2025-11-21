Mercado de fichajes: el Real Madrid apunta a ingresar €1.000 millones; Salah, Max Dowman y más

La Premier League y LaLiga vuelven a encender el mercado con una mezcla de ambición, presión y maniobras que pueden cambiar el rumbo del verano. El Liverpool tantea un golpe millonario, el Arsenal blinda a sus jóvenes mientras persigue nuevos nombres, y el Chelsea insiste en reconstruir su futuro. El Manchester United y el Manchester City estudian movimientos de alto impacto, mientras el Real Madrid y el Barcelona lidian con decisiones que podrían redefinir su estructura deportiva. Todo apunta a un periodo de fichajes tan impredecible como entretenido.

El Liverpool prepara una oferta de €100 millones (£88.3 millones, $115.5 millones) por el delantero del Barcelona, Raphinha, para el próximo verano. El Atlético de Madrid también sigue de cerca la delicada situación del brasileño.

El Manchester United ha mostrado un interés creciente en Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, quien estaría disponible por €50 millones (£44.2 millones, $57.8 millones) este verano. El Arsenal y el Paris Saint-Germain también están atentos. (CaughtOffside)

El joven del Arsenal, Max Dowman, rechazó hasta cinco ofertas de clubes extranjeros sin identificar para renovar su contrato en el norte de Londres. (Nicolò Schira)

Además de asegurar a su joya juvenil, el Arsenal también busca fichar al exjugador del Manchester United y actual mediocampista del Napoli, Scott McTominay. (TEAMtalk)

Pep Guardiola presiona al Manchester City para fichar a Federico Valverde, al Real Madrid. El mediocampista uruguayo podría entrar en una operación que enviaría a Erling Haaland a la capital española.

El Manchester United ha estado revisando de cerca a la dupla francesa Sub-21: Jérémy Jacquet, del Crystal Palace, y Mohamed Kader Meïté, del Rennes. (The Sun)

Aún dolido por perder a Río Ngumoha, el Chelsea planea un movimiento por Joshua Abe, la joven promesa de 15 años del Liverpool. (Daily Mail)

El Crystal Palace podría interferir en el acuerdo entre el Manchester United y Ousmane Diomande, del Sporting CP, como reemplazo de Marc Guéhi, quien podría unirse al Liverpool o al Bayern Múnich, y no a los Red Devils. (A BOLA)

Ibrahima Konaté mantiene conversaciones secretas con el Real Madrid, mientras también informa al Liverpool sobre una posible renovación en Anfield.

Mientras el Real Madrid analiza un cambio radical en su modelo de propiedad —abriendo una parte del club a inversión minoritaria— el grupo detrás de Louis Vuitton, Sixth Street y Bernard Arnault podría invertir €1.000 millones ($1.2 mil millones) para adquirir un 10% de participación, lo que transformaría su presupuesto de fichajes. (Vozpópuli)

Parte de esa inversión podría utilizarse para ofrecer un nuevo contrato a Vinícius Junior, posibilidad que crece cada semana. (Fichajes)

Robert Lewandowski fue instruido para dejar de anotar al final de su temporada debut con el Barcelona, para evitar activar un bono de €2.5 millones ($2.9 millones) a favor del Bayern Múnich. (Sebastian Staszewski)

Andreas Christensen estaría tentado por una oferta lucrativa de Arabia Saudita el próximo año, aunque primero escuchará la propuesta de renovación del Barcelona. (SPORT)

El PSG no pierde la esperanza de llevarse a Gavi del Barcelona, pero Joan Laporta insiste en que el canterano no saldrá por menos de su cláusula de €1.000 millones ($1.15 mil millones). (El Nacional)

