Mercado de fichajes: el Real Madrid busca al sustituto de Rodrygo; Baleba, Wharton, Messi y más

El parón de selecciones no detiene el flujo de rumores en el mercado de fichajes. Con la vista puesta en enero y en la planificación a medio plazo, tanto en la Premier League como en LaLiga se multiplican las operaciones, renovaciones y especulaciones. Desde la caída del precio de Adam Wharton hasta el interés del Real Madrid por Bradley Barcola, repasamos las principales noticias que marcan la agenda de transferencias en Inglaterra y España.

Premier League

Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier League | Eddie Keogh/GettyImages

En el Manchester United, la figura de Adam Wharton se ha consolidado como gran objetivo para 2026. El centrocampista del Crystal Palace ha visto cómo su precio de salida ha pasado de 100 millones de libras a unos 60, cifra que despierta el interés no solo de los ‘Red Devils’, sino también de Chelsea, Liverpool, Newcastle y Real Madrid. Además, el club de Old Trafford también ha recibido una petición directa: Carlos Baleba quiere salir del Brighton en enero para fichar por los de Mánchester, a los que considera una “oportunidad irresistible”.

El Arsenal afronta un futuro incierto con Gabriel Martinelli, en el radar de la Saudi Pro League, mientras busca asegurar las renovaciones prioritarias de Bukayo Saka y William Saliba. También se conoció que Gabriel Jesus podría ser uno de los sacrificados en próximos mercados.

Por su parte, el Liverpool empieza a planear un futuro sin Mohamed Salah y ya tiene candidato para su relevo: Malick Fofana, delantero del Lyon. El Chelsea, en cambio, no moverá ficha por Marc Guéhi, pese a los problemas de profundidad defensiva, y Casemiro ha rechazado la opción de marcharse a Arabia Saudí para reunirse con Benzema en el Al Ittihad. Finalmente, en Old Trafford también está descartado el regreso de André Onana, quien no continuará tras su cesión en Turquía.

LaLiga

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-ISL | FRANCK FIFE/GettyImages

En España, el foco apunta de nuevo al Real Madrid. Los blancos se plantean la incorporación de Bradley Barcola, delantero del PSG que rechazó al Liverpool este verano, pero que podría llegar como sustituto de Rodrygo si el brasileño abandona el club. También preocupa el futuro de Antonio Rüdiger, cuyo contrato expira en junio y que, según rumores, tendría decidido marchar a Arabia Saudí.

En el Barcelona, la noticia más llamativa ha sido el contacto del club con Lionel Messi, con el objetivo de involucrarlo en las próximas elecciones presidenciales. Además, el club culé sigue en la búsqueda de un sustituto para Robert Lewandowski y maneja la opción del joven marfileño Karim Konaté (RB Salzburg).

No menos relevante es la irrupción de la joya azulgrana Dro Fernández, que ha despertado el interés de grandes clubes de la Premier como Chelsea, Liverpool, Manchester City y Manchester United. Por otro lado, el Manchester City podría abrir la puerta a la venta de Savinho para financiar la compra de Rodrygo por 80 millones de euros, operación que mantendría conectados los mercados inglés y español.

