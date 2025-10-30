Mercado de fichajes: el Real Madrid busca reemplazo para Vinícius Jr; McTominay, Iraola, Kobbie Mainoo y más

La actividad en el mercado de fichajes no se detiene, y los principales clubes europeos continúan moviendo piezas de cara a la próxima temporada. Estos son los rumores del día.

Premier League

Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Carabao Cup Fourth Round | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Ante la creciente incertidumbre sobre el futuro de Enzo Maresca, el Chelsea estaría preparando una oferta por el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola. (Fuente: indykalia)

El Arsenal evalúa la posibilidad de fichar al mediocampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz. El futbolista español también ha despertado el interés del Real Madrid y el costo de su transferencia sería aproximadamente de 50 millones de euros ($58.3 millones).

El Napoli planea hacer un nuevo intento por Kobbie Mainoo, mediocampista del Manchester United. El club italiano busca un reemplazo temporal para Zambo Anguissa, quien participará en la Copa Africana de Naciones. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Bayern Múnich ha decidido no activar la opción de compra por el delantero Nicolas Jackson, por lo que el jugador regresará al Chelsea.

El Liverpool está interesado en el defensa central del Tottenham, Micky van de Ven, cuyo fichaje podría costar hasta 88 millones de libras ($116.4 millones). (Fuente: FootballFanCast)

Bukayo Saka ha renovado su contrato con el Arsenal, rechazando múltiples ofertas de algunos de los “mejores clubes del mundo”. (Fuente: indykalia)

LaLiga

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Tras realizar una disculpa pública en redes sociales, dejando fuera de la misma a Xabi Alonso, la relación entre Vinícius Júnior y el técnico del Real Madrid sería “inexistente”. (Fuente: Cadena SER), por lo que sobrarían clubes interesados en fichar al futbolista brasileño, como el Bayern Múnich y el PSG (Fuente: OK Diario)

En caso de que Vinícius deje el club, el Real Madrid habría identificado al delantero del Manchester City, Erling Haaland, como su reemplazo ideal. (Fuente: SPORT)

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, estaría “furioso” con Lamine Yamal por provocar al Real Madrid antes de la derrota en el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu. (Fuente: DefensaCentral)

Victor Osimhen se perfila como posible sustituto de Robert Lewandowski en el Barcelona. Además, el club también sigue de cerca al joven talento de la Juventus, Kenan Yıldız. (Fuente: Radyospor) Otra opción que suena para la delantera azulgrana es Etta Eyong, quien está haciendo un gran inicio de temporada con el Levante. Eyong ha despertado el interés de varios equipos y en invienro ya podría decidir su futuro. (Fuente: Mundo Deportivo)

