Mercado de fichajes: el Real Madrid cambia de opinión sobre Vinícius Jr.; Tchouaméni, Pedro Neto y más

En la Premier League, el Chelsea ofrece un paquete de 45,5 millones de dólares (34 millones de libras) para fichar a Kerim Alajbegović del Bayer Leverkusen. Mientras tanto, en LaLiga, los representantes de Vinícius Jr. se han puesto en contacto con el Arsenal, el Liverpool y el Manchester City.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, está interesado en reencontrarse con otro jugador del Chelsea, el extremo Pedro Neto. El Liverpool también está interesado en el internacional portugués, cuyo valor ronda los 91 millones de dólares. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester United prepara una oferta de 91 millones de dólares para fichar al centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. (Fuente: Fichajes)

Tchouaméni ha dejado claro que está dispuesto a jugar en el Manchester United si el Real Madrid ya no lo quiere. (Fuente: The National)

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, está desesperado por cerrar el fichaje del lateral izquierdo del Real Madrid, Álvaro Carreras. (Fuente: Mundo Deportivo)

Mientras tanto, el Chelsea ofrece un paquete de 45,5 millones de dólares para fichar a Kerim Alajbegović del Bayer Leverkusen, quien podría ser cedido esta temporada si acepta su traspaso a Stamford Bridge. (Fuente: kicker)

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Elysia Su/ISI Photos/GettyImages

Bruno Guimarães ha informado al Newcastle United que quiere una resolución sobre su futuro antes de su regreso al club para la pretemporada la próxima semana. El Arsenal se ha puesto en contacto con él para negociar un acuerdo. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo de la Juventus, Francisco Conceição, se perfila como objetivo del Liverpool si los Reds no logran fichar a Bradley Barcola del Paris Saint-Germain. (Fuente: Tuttosport)

El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United y el Newcastle están interesados ​​en fichar al extremo del Porto, Oskar Pietuszewski. (Fuente: Fussballdaten)

El Middlesbrough está estudiando la posibilidad de fichar al portero del Manchester United, Radek Vitek, quien desea abandonar el club. (Fuente: Sky Sports News)

El Chelsea, el Liverpool, el Manchester City y el Tottenham Hotspur se encuentran entre los equipos que han preguntado por el delantero del PSG, Ibrahim Mbaye. Se espera que el extremo de 18 años esté disponible para un traspaso este verano. (Fuente: RMC Sport)

LaLiga

Tanto el Barcelona como el PSG se han puesto en contacto con el centrocampista del Manchester City, Rodri, en un intento por competir con el Real Madrid por el campeón del mundo. (Fuente: RMC Sport)

Si bien el Real Madrid estaba dispuesto a vender al extremo Vinícius Júnior este verano si no llegaba a un acuerdo para renovar su contrato, ahora los blancos están dispuestos a retener al brasileño con la esperanza de cerrar un acuerdo a mitad de temporada. (Fuente: Jorge C. Picón)

Mientras tanto, los representantes de Vinícius Jr. se han puesto en contacto con el Arsenal, el Liverpool y el Manchester City, y los tres clubes de la Premier League han mostrado interés en cerrar un acuerdo este verano. (Fuente: TEAMtalk)

El PSG también está planeando fichar a Vinícius Jr. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid UEFA Champions League Trophy Parade | Pedro Castillo/GettyImages

El AC Milan ha mostrado interés en fichar al defensa del Barcelona, ​​Gerard Martín, aunque el conjunto azulgrana no tiene intención de venderlo. (Fuente: Gianluigi Longari)

Asimismo, el Barcelona no quiere vender a Ferran Torres y espera asegurar la continuidad del delantero con un nuevo contrato. Si decide abandonar el club, deberá solicitar formalmente su traspaso. (Fuente: Mundo Deportivo)

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