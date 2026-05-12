Mercado de fichajes: el Real Madrid considera la venta de Bellingham; Kylian Mbappé, Mohamed Salah y más

Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League ya se encuentran buscando refuerzos para fortalecer sus plantillas en el mercado de verano. Equipos como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, el Arsenal, el Manchester United y el Chelsea, por mencionar algunos, competirán para quedarse con los jugadores más cotizados del futbol mundial.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

A continuación te presentamos cuáles son los movimientos que se podrían dar en la próxima ventana de transferencias, de acuerdo con información de varios de los medios más grandes del Viejo Continente.

LaLiga

El Barcelona está dispuesto a traspasar a Ferran Torres como parte de su estrategia para fichar al delantero Julián Álvarez del Atlético de Madrid. (Fuente: El País)

El Real Madrid está considerando escuchar ofertas por el centrocampista Jude Bellingham para financiar la reconstrucción de la plantilla este verano. Se exigiría una cifra superior a los 118 millones de dólares, y el Liverpool está trabajando para elaborar una oferta de este tipo. (Fuente: Fichajes)

Bellingham podría salir del Madrid en este mercado de verano | Quality Sport Images/GettyImages

Sin embargo, en el Real Madrid no hay ningún interés en vender a Kylian Mbappé. El presidente Florentino Pérez planea advertir al francés sobre su reciente conducta, pero desea evitar cualquier conflicto con Mbappé o sus representantes. (Fuente: Defensa Central)

El delantero del Bournemouth, Eli Junior Kroupi, sueña con jugar en el Barcelona y priorizaría un traspaso al Camp Nou si finalmente deja el Bournemouth este verano. (Fuente: SPORT)

Álvaro Carreras es uno de los cuatro defensas del Real Madrid considerados intransferibles este verano. Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold tienen su puesto asegurado en el Bernabéu, pero el resto de la defensa podría marcharse. (Fuente: AS)

Premier League

Mohamed Salah quiere seguir en Europa cuando deje el Liverpool este verano, aunque sabe que podría ganar más dinero fichando por un equipo de Arabia Saudita. (Fuente: The Sun)

El Fenerbahçe se ha reunido con los representantes de Salah para presentar un plan a tres años para el internacional egipcio. (Fuente: A Spor)

El Manchester City sigue de cerca la delicada situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid, con la esperanza de reunir al francés con la estrella Erling Haaland. (Fuente: Fichajes)

¿Mbappé podría dejar las filas del Real Madrid? | NurPhoto/GettyImages

Otro delantero que podría abandonar el Manchester City, Omar Marmoush, cuya falta de minutos ha despertado el interés del Aston Villa, también podría verse afectado. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal está interesado en fichar al mediocampista del Real Madrid, Arda Güler, y podría presentar una oferta de 106 millones de dólares por el internacional turco. (Fuente: El Nacional)

Otro mediocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, está en la mira del Manchester United. Los Red Devils están dispuestos a intentar cerrar un acuerdo si se le permite abandonar el Bernabéu tras su altercado con Federico Valverde. (Fuente: Manchester Evening News)

El Celsea, el Newcastle United y la Juventus están considerando fichar al delantero del Al Hilal, Darwin Núñez, quien podría marcharse gratis. Sin embargo, se ha advertido a los clubes interesados ​​que deberán satisfacer sus elevadas exigencias salariales. (Fuente: Football Insider)

El mediocampista del Mónaco, Lamine Camara, será objeto de una disputa por su fichaje entre el Liverpool y el Newcastle. (Fuente: L’Équipe)

El Bournemouth trabaja para renovar el contrato del mediocampista Alex Scott ante el interés del Manchester United. (Fuente: GIVEMESPORT)

El Arsenal se ha unido al Chelsea y al Liverpool en la puja por el extremo del Sporting CP, Francisco Trincão. (Fuente: CaughtOffside)

El West Ham United está dispuesto a exigir 114 millones de dólares por el mediocampista Mateus Fernandes, con la esperanza de evitar que el internacional portugués se interese por clubes como el Manchester City y el Manchester United. (Fuente: Football Insider)

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