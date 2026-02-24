Mercado de fichajes: el Real Madrid hace una oferta por Dominik Szoboszlai; Martin Ødegaard, Erling Haaland y más

Los grandes de España e Inglaterra ya se están moviendo para pescar los mejores refuerzos del próximo mercado. Equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United no quieren perder el tiempo y están rastreando a las estrellas del momento para apuntalar sus plantillas.

Con operaciones millonarias e incluso propuestas de intercambio de jugadores estrella, todo apunta a que viviremos un verano de fichajes muy movido y con mucho dinero de por medio. Estos son algunos de los movimientos que suenan con más fuerza.

Premier League

El Chelsea está interesado en hacer una oferta por el centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, este verano, pero el club blanco ha dejado claro que no tiene planes de considerar ninguna propuesta. (Fuente: Defensa Central)

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

También en el radar del Chelsea se encuentra el portero del Sunderland, Robin Roefs. Valorado en 60 millones de euros, el guardameta neerlandés es visto como un reemplazo para el actual titular, Robert Sánchez. (Fuente: Alan Nixon)

Ante la frustración por su rol en el Arsenal, el capitán de los Gunners, Martin Ødegaard, ha pedido a sus agentes negociar un traspaso de verano al Manchester United. (Fuente: Topskills Sports UK)

El Manchester United está interesado en una doble operación para fichar al centrocampista Sandro Tonali y al extremo Anthony Gordon, ambos del Newcastle United. (Fuente: Ben Jacobs)

Sin embargo, un jugador que no se unirá al United es el lateral izquierdo del Inter, Federico Dimarco. Los directivos del club italiano se rieron del reciente viaje de exploración de los "Red Devils" y están a punto de acordar un nuevo contrato con Dimarco. (Fuente: L’Interista)

El Bayern Múnich cree que el Liverpool podría haber cerrado ya un acuerdo para fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, en verano. (Fuente: Bayern Space)

Por otro lado, Diomande no tiene ningún acuerdo con el Liverpool ni con ningún otro club. Arsenal, Chelsea, Man Utd, Newcastle y Tottenham Hotspur están interesados en el joven extremo. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal está considerando un movimiento de verano por el defensa central del Sporting CP, Ousmane Diomande, cuya reciente extensión de contrato introdujo una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. El Crystal Palace quiere al jugador de 22 años para reemplazar a Marc Guéhi, mientras que el Newcastle también está interesado. (Fuente: Record)

Ante el interés del Everton, el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, está decidido a retener al delantero Liam Delap este verano. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool está siguiendo al defensa central del Leeds United, Jaka Bijol, como un posible reemplazo para Ibrahima Konaté, cuyo contrato expira en verano. (Fuente: Fichajes)

El Man Utd ha reactivado su interés en el centrocampista del Aston Villa, Amadou Onana, quien está abierto al movimiento. Sin embargo, los "Villans" están listos para exigir una cifra enorme con la esperanza de ahuyentar a los pretendientes. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Tanto el Barcelona como el Real Madrid han identificado al centrocampista del Manchester City, Rodri, como su principal objetivo para el centro del campo este verano. (Fuente: BILD)

Manchester City v Newcastle United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Para intentar convencer al Liverpool de que se desprenda del centrocampista Dominik Szoboszlai, el Real Madrid está dispuesto a proponer un intercambio que involucra al extremo Rodrygo, quien es visto por los responsables de Anfield como un potencial sustituto de Mohamed Salah. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona sigue abierto a fichar de forma permanente al defensa cedido João Cancelo este verano, siempre que este pueda negociar su salida del club de Arabia Saudí, Al Hilal. (Fuente: SPORT)

Lamine Yamal está ejerciendo su influencia en el Barcelona para instar al club a fichar a un nuevo delantero superestrella, bajo la creencia de que esto elevaría tanto su rendimiento como el del resto del equipo. Se han barajado nombres como Erling Haaland y Harry Kane. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid ha quedado impresionado por el extremo Víctor Muñoz desde que lo vendió a Osasuna y está considerando ejecutar su cláusula de recompra por el jugador de 22 años. (Fuente: Defensa Central)

Se ha alcanzado un acuerdo entre el Barcelona y el club catalán Damm para el traspaso del extremo de 19 años Alex González, quien estuvo en el complejo de entrenamiento del Barça este lunes para completar su fichaje. (Fuente: SPORT)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES