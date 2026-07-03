Mercado de fichajes: el Real Madrid ofrece un récord mundial por Olise; Van Dijk, Kenan Yıldız y más

En la Premier League, el Manchester United está interesado en fichar a un importante jugador del Bournemouth. Mientras tanto, en LaLiga, José Mourinho buscaría desprenderse de Álvaro Carreras.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal ha preguntado formalmente por el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, y espera acelerar la operación tras la eliminación de Turquía del Mundial. (Fuente: Turkish-Football)

Otro jugador que interesa al Arsenal es Nico Williams, del Athletic Club. (Fuente: El Nacional)

Zlatan Ibrahimović ha animado al AC Milan a intentar fichar al central del Liverpool, Virgil van Dijk, y los dueños del club están estudiando un posible acuerdo. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Mientras tanto, el Liverpool sigue de cerca al extremo del Fulham, Kevin, cuya adaptación a la Premier League está siendo observada con vistas a una futura oferta. (Fuente: Anfield Watch)

Una suma de 87 millones de dólares (65 millones de libras) podría ser suficiente para convencer al Newcastle United de vender al centrocampista Bruno Guimarães, ante el interés del Arsenal. (Fuente: Lee Ryder)

Tras perder la puja por Mateus Fernandes ante el Tottenham, el Manchester United está interesado en el centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, cuyo valor los Cherries estiman en 106 millones de dólares (80 millones de libras). Arsenal, Chelsea, Manchester City y Tottenham siguen de cerca la situación. (Fuente: Ben Jacobs)

England FIFA World Cup 2026 Camp | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

El extremo del Crystal Palace, Ismaïla Sarr, es otro objetivo del Manchester United, que ha iniciado conversaciones para intentar adelantarse a la Juventus en su fichaje. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo del Chelsea, Pedro Neto, aprovecharía la oportunidad de unirse al Liverpool este verano. El internacional portugués lleva tiempo siendo objetivo del equipo de Anfield. (Fuente: Dave Davis)

Kepa Arrizabalaga está dispuesto a dejar el Arsenal este verano en busca de minutos de juego. Si los Gunners necesitan un portero que reemplace a David Raya, podrían optar por Illan Meslier, agente libre tras su salida del Leeds United. (Fuente: Sky Sports)

El delantero del Sunderland, Brian Brobbey, ha sido ofrecido a la Juventus en los últimos días. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Aston Villa podría verse obligado a vender jugadores si quiere evitar que Morgan Rogers se marche al Arsenal. Casualmente, los Gunners están interesados ​​en el defensa del Villans, Ezri Konsa. (Fuente: The Telegraph)

El centrocampista de la Roma, Neil El Aynaoui, ha llamado la atención del Aston Villa, del Brighton & Hove Albion, del Bournemouth, del Chelsea, del Everton, del Liverpool, del Manchester United y del Newcastle gracias a su actuación con Marruecos en el Mundial. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United se ha retirado de la puja por otra revelación mundialista, el centrocampista mexicano de 17 años Gilberto Mora, debido al elevado coste de la operación. El Chelsea, el Manchester City, el Barcelona y el Real Madrid son conocidos admiradores suyos. (Fuente: The Mirror)

LaLiga

El Real Madrid ha ofrecido al Manchester City la posibilidad de fichar al centrocampista Eduardo Camavinga. Los Citizens están valorando una oferta formal. (Fuente: MARCA)

Los fondos que recaude el Real Madrid este verano se destinarán a la puja por el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, con el que el conjunto blanco está dispuesto a convertirlo en el jugador más caro de la historia. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid ha iniciado negociaciones con el Sporting CP para el fichaje del centrocampista Morten Hjulmand. (Fuente: A BOLA)

Otro jugador de interés para el Atlético es el delantero del Marsella, Mason Greenwood. Se espera una oferta formal por el jugador de 24 años, con el Manchester United con derecho al 40% del traspaso. (Fuente: L’Équipe)

José Mourinho está dispuesto a desprenderse del lateral izquierdo Álvaro Carreras, pero no tendría inconveniente en que permanezca en el Real Madrid este verano. (Fuente: Mario Cortegana)

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Si Vinícius Junior deja el Real Madrid este verano, solo tiene cinco destinos realistas: el Arsenal, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United o el Bayern Múnich. (Fuente: El Debate)

El Barcelona está abierto a vender al defensa Jules Koundé y ha rebajado su precio por el francés, objetivo del Chelsea y el Liverpool, a 73 millones de dólares (55 millones de libras). (Fuente: Mark Brus)

El Barcelona podría recibir una inesperada ganancia inesperada. El campeón de La Liga tiene derecho al 20% de una futura venta del lateral derecho del PSV Eindhoven, Sergiño Dest, quien interesa al Bayer Leverkusen. (Fuente: SPORT)

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