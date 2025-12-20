Mercado de fichajes: el Real Madrid persigue dos objetivos para Klopp; Semenyo, Rúben Neves y más

El mercado empieza a calentarse y las grandes potencias ya mueven piezas en silencio. Hay negociaciones que se complican, intereses cruzados que alteran planes y decisiones que podrían cambiar el rumbo de varios proyectos en Europa. Desde la Premier League hasta LaLiga, nombres importantes aparecen en el radar, algunos con futuro incierto y otros con pretendientes de peso esperando el momento justo. Nada está cerrado, pero las señales son claras: enero promete movimientos inesperados, giros estratégicos y más de un golpe sobre la mesa. Quedarse hasta el final vale la pena.

Premier League

El intento del Manchester United por fichar al mediocampista del Al Hilal, Rúben Neves, se ha complicado debido al interés del Real Madrid, que busca aprovechar su bajo precio para cerrar el acuerdo en enero. (Fuente: Fichajes)

Otro de los objetivos del Manchester United es el mediocampista del Bournemouth Tyler Adams, aunque el internacional estadounidense también está en la mira del Chelsea y el Tottenham Hotspur. (Fuente: CaughtOffside)

Manchester United v Bournemouth - Premier League | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Siguiendo con el Bournemouth, las esperanzas del Manchester United de fichar al extremo Antoine Semenyo han recibido un duro golpe, ya que el internacional ghanés preferiría unirse al Liverpool. El Manchester City, también interesado, sería su segunda opción. (Fuente: The Guardian)

El Manchester City incluso ha mantenido conversaciones directas con Semenyo para un posible traspaso en enero, con el Tottenham también interesado en su fichaje. (Fuente: Alex Crook)

El delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, podría tener la oportunidad de recuperar su forma física en el AC Milan, que está abierto a fichar al brasileño de manera permanente o a préstamo, dependiendo de las exigencias de los Gunners. (Fuente: Rádio Tupi)

También interesa al AC Milan el central del Chelsea Axel Disasi, actualmente fuera de los planes del club, aunque la Roma considera presentar una oferta rival. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Manchester City ve al mediocampista del Bayern Múnich Aleksandar Pavlović como el heredero natural del puesto de Rodri, pero enfrentará competencia del Chelsea para cerrar el fichaje. (Fuente: TEAMtalk)

El defensor del Celta de Vigo Óscar Mingueza despierta el interés de varios clubes de la Premier League. El Liverpool está entre los interesados en el exjugador del Barcelona, cuyo contrato vence en verano. (Fuente: Anfield Index)

LaLiga

Franco Mastantuono se ha mostrado frustrado por sus pocos minutos en el Real Madrid y ha pedido salir del club en enero. (Fuente: Fichajes)

CF Talavera v Real Madrid - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

El extremo del Barcelona Roony Bardghji está decidido a pelear por su futuro en el Camp Nou y ha rechazado varias propuestas de la Premier League, entre ellas de Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest y Sunderland. (Fuente: El Nacional)

El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen podría salir del club, con el Tottenham siguiendo de cerca su situación ante las dudas por el rendimiento de Guglielmo Vicario. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal y el Borussia Dortmund compiten por el fichaje del defensor del Real Madrid de 19 años Víctor Valdepeñas. (Fuente: BILD)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habría convencido a Jürgen Klopp para sustituir a Xabi Alonso como entrenador al final de la temporada, con la promesa de dos refuerzos: un central de élite y un mediocampista con buena salida de balón. (Fuente: Defensa Central)

El delantero de 15 años del Norwich City Ajay Tavares está cerca de fichar por el Barcelona, ya que su pasaporte portugués le permite mudarse al extranjero. (Fuente: The Sun)

El Barcelona se inclina actualmente por ejecutar la cláusula de compra de 30 millones de euros, incluida en el contrato de cesión del delantero del Manchester United Marcus Rashford. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Leeds United prepara una oferta de 20 millones de euros ($23.5 millones) por el extremo del Sevilla Rubén Vargas y se ha adelantado a Aston Villa y Tottenham en la carrera por su fichaje. (Fuente: OrgulloBiri)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026