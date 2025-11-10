Mercado de fichajes: el Real Madrid prepara dos grandes incorporaciones por £215 millones; Gravenberch y más

La Premier League y LaLiga vuelven a ser el epicentro de los rumores de fichajes, con movimientos que podrían sacudir el mercado europeo. El Real Madrid planea inversiones millonarias mientras el Barcelona busca refuerzos clave. En Inglaterra, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City analizan iinteresantes opciones para enero. Las principales potencias del fútbol europeo preparan sus próximos pasos en un mercado cada vez más competitivo.

Premier League

Liverpool v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Barcelona está al acecho del mediocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch. El campeón de LaLiga está dispuesto a vender varios jugadores para financiar lo que sería una operación costosa, pero tiene la firme intención de fichar a un jugador que también es del gusto del Real Madrid. Gravenberch todavía no ha cerrado la puerta al club español.

El Arsenal ha recibido un precio de entre 80 y 85 millones de euros (£70,4–74,8 millones / $92,5–98,3 millones) por el delantero del AC Milan, Rafael Leão, una cifra considerablemente inferior a los 100 millones de euros que el Chelsea había recibido como referencia. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester United buscará un nuevo jugador ofensivo tan pronto como en enero. (Fuente: Indykalia)

Ese atacante no será Endrick. El United ha quedado completamente descartado en la carrera por fichar al joven brasileño del Real Madrid. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Liverpool podría repescar a Harvey Elliott de su cesión en el Aston Villa en enero, lo que eliminaría la posibilidad de que el mediocampista inglés se quede de forma permanente con el equipo de Unai Emery. (Fuente: Football Insider)

El Barcelona, que desde hace tiempo sigue al delantero del Levante, Etta Eyong, ha visto cómo el jugador ha declarado que su “sueño” es unirse al Chelsea. El atacante también ha sido vinculado con el Arsenal y el Manchester United. (Fuente: GIVEMESPORT)

El jugador del Napoli, Scott McTominay, ha pedido al campeón de la Serie A que intente fichar a su excompañero del Manchester United, Kobbie Mainoo, este enero. (Fuente: The Sun)

El interés del Real Madrid en Mainoo se ha enfriado, lo que dejaría al Napoli vía libre para intentar su fichaje. (Fuente: DefensaCentral)

Un traspaso de Antoine Semenyo en enero se considera “poco probable”. El delantero del Bournemouth es objetivo del Liverpool y de varios clubes de la Premier League, pero los “Cherries” planean retener a su jugador clave este invierno. (Fuente: GIVEMESPORT)

El Bayern Múnich ha contactado en dos ocasiones con la Juventus para hablar sobre un posible fichaje de Dušan Vlahović, quien ya había estado en la mira del Manchester United y el Tottenham Hotspur. (Fuente: Fabrizio Romano)

LaLiga

Paris Saint-Germain v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Jean Catuffe/GettyImages

El Real Madrid está dispuesto a gastar £215 millones ($282,5 millones) en dos fichajes para 2026. El mediocampista del Arsenal, Declan Rice, costaría alrededor de £130 millones, mientras que el delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, está valorado en £85 millones. (Fuente: EPL Index)

El intento del Manchester City por cerrar el fichaje del lateral del Crystal Palace, Daniel Muñoz, se ha visto obstaculizado por el creciente interés del Barcelona. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Tottenham ha presentado una oferta de €80 millones (£70,4 millones / $92,5 millones) por Rodrygo antes del mercado de enero. El Real Madrid aún no ha decidido cómo responder a esta propuesta concreta por un jugador que también interesa al Arsenal y al Chelsea.

El Barcelona está en “alerta roja” tras la convocatoria de Lamine Yamal con la selección española, debido a sus recientes problemas físicos bajo la dirección de Luis de la Fuente. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid no tiene intención de dejar salir a Arda Güler, pese al fuerte interés del Arsenal y el Manchester City. (Fuente: DefensaCentral)