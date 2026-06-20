Mercado de fichajes: el Real Madrid presenta una gran oferta por Olise; Rashford, Yan Diomande y más

En la Premier League, el Liverpool compite con el Barcelona para fichar a un central del Tottenham. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid estaría dispuesto a vender a un seleccionado argentino.

Esta nota fue originalmente publicada por SI FC

Premier League

El Liverpool está dispuesto a elevar su oferta por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, a 132 millones de dólares (115 millones de euros, 100 millones de libras), tras haber visto rechazada una oferta inicial cercana a los 115 millones de dólares (100 millones de euros, 87 millones de libras). (Fuente: DaveOCKOP)

Si no se llega a un acuerdo por Diomande, el Liverpool buscará otras opciones. Yankuba Minteh, del Brighton & Hove Albion, Said El Mala, del Colonia, y Matías Fernández-Pardo, del Lille, se encuentran entre los jugadores que se barajan. (Fuente: The Athletic)

El Newcastle United también sigue de cerca a Fernández-Pardo después de que las Urracas no lograran fichar a Víctor Muñoz, quien finalmente se unió al Liverpool. Abde Ezzalzouli, del Real Betis, es otro jugador en la lista de posibles fichajes. (Fuente: The i Paper)

El Manchester United está dispuesto a retener a Marcus Rashford la próxima temporada, luego de que Michael Carrick expresara su deseo de trabajar con el internacional inglés. El Bayern Múnich no buscará un acuerdo si logra concretar el fichaje de Ismael Saibari del PSV Eindhoven. (Fuente: Christian Falk)

El centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, ha manifestado su preferencia por unirse al Manchester United a pesar del interés del Tottenham Hotspur. Los Red Devils ya fracasaron en su primera oferta. (Fuente: indykaila)

El Chelsea ha mantenido conversaciones con la Juventus para un posible intercambio por el lateral Andrea Cambiaso. El club de la Serie A está abierto a una oferta que enviaría al delantero Nicolas Jackson a Turín. (Fuente: TEAMtalk)

Tanto el Liverpool como el Barcelona están explorando la posibilidad de fichar al central del Tottenham, Micky van de Ven, ya que los Spurs tienen dificultades para renovar el contrato del defensa neerlandés. (Fuente: De Telegraaf)

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Chelsea ha enviado ojeadores al Mundial para seguir al centrocampista del Tottenham, Lucas Bergvall. El internacional sueco está abierto a marcharse, pero no está claro si los Spurs negociarían con un rival directo. (Fuente: Si Phillips)

El Tottenham se ha unido al Borussia Dortmund, al Paris FC, al Lille y al Real Betis en la puja por el delantero del FC Cincinnati, Kévin Denkey. (Fuente: El Correo de Andalucía)

La Juventus ha puesto fin a las negociaciones con el Arsenal para la venta del extremo Kenan Yıldız, que estaba interesado en unirse a los Gunners. El club turinés espera que una buena actuación en el Mundial aumente su valor. (Fuente: Tuttosport)

El Arsenal y el Tottenham están interesados ​​en fichar al delantero del Marsella, Mason Greenwood, pero su regreso a la Premier League es muy improbable dados los antecedentes penales del jugador de 24 años por intento de violación y agresión en Inglaterra. (Fuente: L’Équipe)

Por otro lado, el Tottenham no tiene interés en fichar a Greenwood. (Fuente: football.london)

Tras un arduo trabajo entre bastidores, el Manchester City confía en poder cerrar pronto el fichaje del centrocampista Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest. (Fuente: Fabrizio Romano)

Si el Aston Villa vende al portero Emiliano Martínez este verano, considerará la posibilidad de que Dean Henderson, del Crystal Palace, sea su sustituto. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Real Madrid está dispuesto a ofrecer un paquete total de 230 millones de dólares (200 millones de euros) por el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, quien comunicará al campeón alemán su deseo de fichar por el club tras el Mundial. El Real Madrid ofrecerá 100 millones de euros más Aurélien Tchouaméni o 130 millones de euros más Eduardo Camavinga. (Fuente: Defensa Central)

El Atlético de Madrid ha contactado con el Manchester United para fichar a Marcus Rashford, pero necesitaría que el extremo rebajara sus pretensiones salariales. (Fuente: Fichajes)

Mientras tanto, el Atlético está cerca de fichar al lateral izquierdo del Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, tras llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Real Madrid está dispuesto a vender al centrocampista Nico Paz este verano tras activar su cláusula de recompra del Como. No tiene interés en una segunda cesión con el club italiano, al que se le ha advertido que debe pagar este verano si quiere retenerlo. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha hablado con el central del Manchester City, Rúben Dias, sobre un posible traspaso este verano. El internacional portugués está valorado en 75 millones de dólares (65 millones de euros, 56 millones de libras). (Fuente: El Nacional)

Mourinho presiona para fichar al central del Inter, Alessandro Bastoni, cuyo precio ronda los 80 millones de dólares (70 millones de euros). (Fuente: AS)

El Barcelona está cerca de fichar al lateral izquierdo de 19 años Jorge Salinas, procedente del Racing de Santander, y actualmente busca la manera de evitar el pago de su cláusula de rescisión de 9 millones de dólares (8 millones de euros), quizás mediante la cesión de un jugador de la cantera. (Fuente: SPORT)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES