Mercado de fichajes: el Real Madrid presenta una oferta millonaria por Olise; Lamine Yamal, Erling Haaland y más

En la Premier League, el Manchester City estaría dispuesto a romper su propio récord en el próximo mercado de fichajes. Mientras tanto, en LaLiga, el FC Barcelona estaría considerando dejar ir a Lamine Yamal y sustituírlo con un delantero estrella del fútbol inglés.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United y el Liverpool siguen de cerca al centrocampista del Stuttgart, Angelo Stiller, cuyo traspaso este verano probablemente costaría más de 70 millones de dólares. (Fuente: Fussballdaten)

Mientras tanto, el Chelsea también está pendiente de Stiller de cara a una posible oferta este verano. (Fuente: BILD)

Kees Smit, del AZ Alkmaar, también está en la mira del Manchester United, pero los Red Devils no son los únicos. El Newcastle United busca activamente al seleccionado neerlandés, que cuenta con admiradores en toda la Premier League. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool lidera la carrera por fichar al centrocampista del Wolverhampton Wanderers, João Gomes, por delante del Chelsea y el Manchester United. (Fuente: RTI Esporte)

El portero Alisson podría dejar el Liverpool, tras haber aprobado su fichaje por la Juventus. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El joven del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, despierta el interés del Real Madrid, que contempla su salida del conjunto inglés. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City está dispuesto a batir su récord de fichajes con una oferta de 134 millones de dólares por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. (Fuente: SportsBoom)

SV Werder Bremen v RB Leipzig - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

El portero del Manchester City, James Trafford, es el principal objetivo del Tottenham Hotspur, pero el Aston Villa también está interesado en el inglés, cuyo futuro es incierto. (Fuente: Daily Mail)

Ante la incertidumbre sobre el futuro de Trafford, el Manchester City busca un acuerdo para fichar de nuevo al portero del Sheffield Wednesday, Pierce Charles, de 20 años. (Fuente: TEAMtalk)

Es probable que el extremo del Southampton, Léo Scienza, dé el salto a la Premier League este verano. El Aston Villa y el Tottenham se han unido a Everton, Fulham y Leeds United en la puja. (Fuente: ESPN)

El Liverpool tiene dudas sobre el central Virgil van Dijk y está dispuesto a acelerar el fichaje de Alessandro Bastoni, del Inter, como su sustituto. (Fuente: Fichajes)

El AC Milan ha convertido al delantero del Chelsea, Nicolas Jackson, en su principal objetivo para el verano, y se cree que el acuerdo resultará atractivo para el seleccionado senegalés, que se prepara para regresar de su cesión al Bayern de Múnich. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Arsenal está listo para competir contra el Leeds por el fichaje del centrocampista del Rennes, Djaoui Cissé. (Fuente: Media Foot)

LaLiga

El Barcelona no cree que Lamine Yamal sea capaz de liderar al equipo hacia los principales títulos europeos, y ahora busca una nueva superestrella, siendo el delantero del Manchester City, Erling Haaland, su principal objetivo. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona podría necesitar un nuevo delantero, puesto que Robert Lewandowski ya no prioriza la renovación de su contrato en el conjunto culé. Meses de creciente insatisfacción lo han llevado a explorar sus opciones. (Fuente: Cadena SER)

El Real Madrid prepara una oferta de 175 millones de dólares más Brahim Díaz para fichar al extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise, con el presidente del club, Florentino Pérez, decidido a cerrar el acuerdo. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid v Girona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Sin embargo, incluso si recibieran una oferta récord, el Bayern de Múnich no venderá a Olise al Madrid ni a ningún otro pretendiente. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Real Madrid no quiere vender al central Raúl Asencio este verano, pero está dispuesto a considerar ofertas si solicita su salida. Adinerados admiradores en Arabia Saudí están preparando ofertas. (Fuente: Defensa Central)

El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, se ha reunido con el agente del centrocampista del Barcelona, ​​Marc Bernal, para un posible fichaje este verano. (Fuente: AS)

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