Mercado de fichajes: el Real Madrid propone un intercambio por Caicedo, Enzo Fernández, Oihan Sancet y más

El mercado de fichajes no tiene respiro, ya que la ventana de invierno se acerca día a día y los clubes empiezan a ver en el inicio de la temporada cuáles son los puestos que necesitan nutrir para tener el plantel correcto para luchar por sus respectivos objetivos.

Dayot Upamecano, Kenan Yildiz, Endrick y Mateo Kovačić aparecen en las noticias de hoy.

Premier League

Athletic Club v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El Chelsea está listo para enfrentarse con el Liverpool en la búsqueda del central del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, cuyas exigencias contractuales son motivo de tensión en el gigante de la Bundesliga. (Fuente: SPORT BILD)



El Manchester United ha reservado 120 millones de euros (139,3 millones de dólares) para financiar una doble adquisición en enero por el centrocampista del Athletic Club, Oihan Sancet, y el defensa del Sporting de Lisboa, Ousmane Diomande. (Fuente: Fichajes)

Otro objetivo del Manchester United es el centrocampista del Bayern Múnich, Aleksandar Pavlović, pero su precio de 80 millones de euros (92,9 millones de dólares) probablemente causará un problema importante. (Fuente: Mark Brus)

El Manchester City está dispuesto a escuchar ofertas por el centrocampista Mateo Kovačić, quien cuenta con seguidores de la Premier League como el Aston Villa y el West Ham United. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal se enfrentará al FC Barcelona para fichar al delantero de 15 años del Montpellier, Laciné Megnan-Pavé. (Fuente: L’Équipe)

El Chelsea ha presentado una oferta de 80 millones de euros (92,9 millones de dólares) por el centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga. Sin embargo, el club español no necesita dinero y ha solicitado un intercambio entre Enzo Fernández y Moisés Caicedo. (Fuente: E-Notícies)

Caicedo no tiene interés en dejar el Chelsea y los Blues no aceptarían ninguna oferta por su fichaje. (Fuente: GIVEMESPORT)

LaLiga

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, está tan desesperado por fichar al extremo de la Juventus, Kenan Yildiz, que vendería a cualquier miembro de su plantilla, excepto a Kylian Mbappé, para recaudar los 100 millones de euros (116,1 millones de dólares) necesarios para cerrar el acuerdo. (Fuente: Giovanni Branchini)

Durante la reciente reunión del Real Madrid con la Juventus, ambos clubes negociaron un intercambio entre Kenan Yildiz y el delantero Endrick, que se encuentra en una situación inestable. (Fuente: Defensa Central)

Representantes de Endrick se reunieron recientemente con directivos del Madrid y se acordó su salida cedida en enero. El brasileño quiere irse de España y exige fichar por un club que juegue en la Champions League. (Fuente: El Chiringuito)

Marc-André ter Stegen es libre de salir cedido del Barcelona en enero. Chelsea, Manchester United, Newcastle, Tottenham y West Ham han recibido ofertas para sus servicios. (Fuente: TBR Football)

A pesar del impresionante comienzo de Ansu Fati en el Mónaco, el Barcelona no tiene previsto traer al joven extremo de vuelta a Cataluña. (Fuente: SPORT)