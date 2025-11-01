Mercado de fichajes: el Real Madrid realiza una oferta por Mac Allister; el Barcelona apunta a Ødegaard y más
Los grandes de Europa se preparan para un intenso mercado de fichajes. En la Premier League, el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea y el Liverpool mueven sus piezas en busca de refuerzos clave, mientras que en LaLiga, el Real Madrid y el Barcelona apuntan a figuras como Alexis Mac Allister y Martin Ødegaard. Entre rumores, ofertas y estrategias, el panorama de fichajes promete un enero lleno de movimientos y sorpresas.
Premier League
Joshua Zirkzee busca dejar el Manchester United en enero para unirse a otro club de la Premier League. El Aston Villa, el Brighton, el Everton y el West Ham están interesados en ficharlo de forma definitiva, mientras que el Sunderland intentará conseguirlo mediante un préstamo. (Fuente: TEAMtalk)
El posible reemplazo de Zirkzee sería Vitor Roque, delantero del Palmeiras y exjugador del Barcelona. El Manchester United está dispuesto a ofrecer 50 millones de euros (≈ $57.9 millones).
El interés del Manchester United por el mediocampista Morten Hjulmand (Sporting CP) se complica con la llegada de la Juventus como nuevo candidato, tras la contratación del técnico Luciano Spalletti. (Fuente: Tuttosport)
El Inter de Milán planea una oferta por el central Marc Guéhi (Crystal Palace) e incluso podría incluir al joven Yann Bisseck como parte del acuerdo. El Liverpool es otro de los clubes interesados en el jugador. (Fuente: Gazzetta dello Sport)
En caso de perder a Guéhi, el Crystal Palace considera al defensa Nathan Aké (Manchester City) como posible reemplazo. (Fuente: TEAMtalk)
El Arsenal y el Manchester United están evaluando el fichaje del mediocampista de 18 años Ayyoub Bouaddi (Lille). (Fuente: Mark Brus)
Ante el interés de la Juventus, el Chelsea ha iniciado conversaciones con el lateral derecho Malo Gusto para renovarle a largo plazo. (Fuente: RMC Sport)
El Bayern Múnich no planea quedarse en con Nicolas Jackson (cedido por el Chelsea). El Everton aparece ahora como su posible destino. (Fuente: Football Insider)
El Arsenal está dispuesto a dejar salir a Gabriel Jesus este invierno, ya sea cedido o vendido por 30 millones de euros (≈ $34.7 millones). El Bournemouth, el Fulham y el West Ham buscan retenerlo en la Premier League, mientras que el AC Milan y la Juventus encabezan el interés desde Italia. (Fuente: Milanlive)
LaLiga
El mediocampista Vitinha (PSG) encabeza la lista de deseos del Real Madrid, pero su gran relevancia en el club francés hace que su fichaje sea casi imposible. (Fuente: Defensa Central)
En su lugar, el Real Madrid prepara una oferta por Alexis Mac Allister (Liverpool) y considera prioritaria la llegada de un mediocampista creativo para el mes de enero. (Fuente: Indykaila)
Mientras tanto, el Barcelona sigue de cerca al delantero Karl Etta Eyong (Levante), aunque también ve con buenos ojos al goleador de la Ligue 1, Joaquín Panichelli (Strasbourg). (Fuente: Mundo Deportivo)
Además, el Barcelona ha incluido al capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, en su lista de objetivos para el próximo verano. (Fuente: Indykaila)
El Real Madrid planea activar las cláusulas de recompra de los mediocampistas Nico Paz (Como) y Chema Andrés (Stuttgart). (Fuente: AS)
El mediocampista Marc Casadó (Barcelona) es seguido de cerca por clubes de la Premier League. El Chelsea lleva la ventaja, pero el Arsenal también está interesado. (Fuente: Mark Brus)
El Barcelona y el Dinamo Zagreb han llegado a un acuerdo por el extremo de 17 años Cardoso Varela, quien se incorporará al Camp Nou cuando cumpla 18 años el próximo año. (Fuente: Mundo Deportivo)
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.