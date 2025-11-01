Mercado de fichajes: el Real Madrid realiza una oferta por Mac Allister; el Barcelona apunta a Ødegaard y más

Los grandes de Europa se preparan para un intenso mercado de fichajes. En la Premier League, el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea y el Liverpool mueven sus piezas en busca de refuerzos clave, mientras que en LaLiga, el Real Madrid y el Barcelona apuntan a figuras como Alexis Mac Allister y Martin Ødegaard. Entre rumores, ofertas y estrategias, el panorama de fichajes promete un enero lleno de movimientos y sorpresas.

Arsenal v West Ham United - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Joshua Zirkzee busca dejar el Manchester United en enero para unirse a otro club de la Premier League. El Aston Villa, el Brighton, el Everton y el West Ham están interesados en ficharlo de forma definitiva, mientras que el Sunderland intentará conseguirlo mediante un préstamo. (Fuente: TEAMtalk)

El posible reemplazo de Zirkzee sería Vitor Roque, delantero del Palmeiras y exjugador del Barcelona. El Manchester United está dispuesto a ofrecer 50 millones de euros (≈ $57.9 millones).

El interés del Manchester United por el mediocampista Morten Hjulmand (Sporting CP) se complica con la llegada de la Juventus como nuevo candidato, tras la contratación del técnico Luciano Spalletti. (Fuente: Tuttosport)

El Inter de Milán planea una oferta por el central Marc Guéhi (Crystal Palace) e incluso podría incluir al joven Yann Bisseck como parte del acuerdo. El Liverpool es otro de los clubes interesados en el jugador. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

En caso de perder a Guéhi, el Crystal Palace considera al defensa Nathan Aké (Manchester City) como posible reemplazo. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal y el Manchester United están evaluando el fichaje del mediocampista de 18 años Ayyoub Bouaddi (Lille). (Fuente: Mark Brus)

Ante el interés de la Juventus, el Chelsea ha iniciado conversaciones con el lateral derecho Malo Gusto para renovarle a largo plazo. (Fuente: RMC Sport)

El Bayern Múnich no planea quedarse en con Nicolas Jackson (cedido por el Chelsea). El Everton aparece ahora como su posible destino. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal está dispuesto a dejar salir a Gabriel Jesus este invierno, ya sea cedido o vendido por 30 millones de euros (≈ $34.7 millones). El Bournemouth, el Fulham y el West Ham buscan retenerlo en la Premier League, mientras que el AC Milan y la Juventus encabezan el interés desde Italia. (Fuente: Milanlive)

LaLiga

Brentford v Liverpool - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El mediocampista Vitinha (PSG) encabeza la lista de deseos del Real Madrid, pero su gran relevancia en el club francés hace que su fichaje sea casi imposible. (Fuente: Defensa Central)

En su lugar, el Real Madrid prepara una oferta por Alexis Mac Allister (Liverpool) y considera prioritaria la llegada de un mediocampista creativo para el mes de enero. (Fuente: Indykaila)

Mientras tanto, el Barcelona sigue de cerca al delantero Karl Etta Eyong (Levante), aunque también ve con buenos ojos al goleador de la Ligue 1, Joaquín Panichelli (Strasbourg). (Fuente: Mundo Deportivo)

Además, el Barcelona ha incluido al capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, en su lista de objetivos para el próximo verano. (Fuente: Indykaila)

El Real Madrid planea activar las cláusulas de recompra de los mediocampistas Nico Paz (Como) y Chema Andrés (Stuttgart). (Fuente: AS)

El mediocampista Marc Casadó (Barcelona) es seguido de cerca por clubes de la Premier League. El Chelsea lleva la ventaja, pero el Arsenal también está interesado. (Fuente: Mark Brus)

El Barcelona y el Dinamo Zagreb han llegado a un acuerdo por el extremo de 17 años Cardoso Varela, quien se incorporará al Camp Nou cuando cumpla 18 años el próximo año. (Fuente: Mundo Deportivo)