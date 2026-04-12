Mercado de fichajes: el Real Madrid recibe buenas noticias sobre Haaland; Vinicius Jr., Victor Osimhen y más

En la Premier League, clubes importantes se pelean por el fichaje de un seleccionado uruguayo que, hace algunos años, tuvo un paso fugaz (aunque exitoso) por la Liga MX. En LaLiga, mientras tanto, el Barcelona parece renunciar a su interés por Erling Haaland y ya piensa en una opción B.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Bayern Múnich se ha unido al Arsenal en la puja por el delantero del Newcastle United, Anthony Gordon, quien se sabe que está interesado en ser dirigido por Mikel Arteta, técnico de los Gunners. (Fuente: CaughtOffside)

El Chelsea, el Manchester United y el Tottenham Hotspur son actualmente los tres claros favoritos para fichar al central del Bournemouth, Marcos Senesi, como agente libre este verano. (Fuente: Matteo Moretto)

El portero del Liverpool, Alisson, está negociando un contrato de tres años con la Juventus, con ganas de jugar una última temporada en la Serie A antes de retirarse. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

La Juventus también busca fichar al delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, quien podrá llegar por 40 millones de dólares. (Fuente: SportsBoom)

El interés del Newcastle por el centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte, se ha visto complicado por el interés de la Juventus. (Fuente: Football Insider)

El Manchester City está dispuesto a ceder al portero James Trafford este verano si él solicita su salida, pero solo considerará un traspaso definitivo si los Citizens obtienen un beneficio por 54 millones de dólares. (Fuente: Real Tolmie’s Hairdoo)

TOPSHOT-FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-LIVERPOOL | DARREN STAPLES/GettyImages

El Arsenal está «más interesado que nunca» en el extremo del Mónaco, Maghnes Akliouche, pero el Chelsea ha presentado otra oferta por el jugador de 24 años. (Fuente: Media Foot)

El centrocampista Enzo Fernández podría salir del Chelsea. Su fichaje por el Real Madrid es cada vez más probable después de que el club blanco decidiera aprovechar sus declaraciones públicas sobre un posible traspaso. (Fuente: Football Insider)

Visores del Chelsea y del Tottenham estuvieron presentes para observar al lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araujo, contra el Arsenal, quienes también quedaron impresionados con el nivel del seleccionado uruguayo. (Fuente: A BOLA)

El Arsenal, el Manchester City, el Liverpool y el Tottenham se han unido al Aston Villa, al Everton y al Newcastle en la puja por el defensa del Celta de Vigo, Óscar Mingueza. El jugador de 26 años finaliza contrato este verano. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham y el West Ham United siguen interesados ​​en el centrocampista del Barcelona, ​​Marc Casadó, pero tendrán que competir con clubes de Arabia Saudí por su fichaje. (Fuente: Tuttomercatoweb)

LaLiga

El Barcelona ha abandonado su intento por fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland, debido al elevado coste de la operación. Su atención se centra ahora en Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, con Serhou Guirassy, ​​del Borussia Dortmund, como suplente preferido. (Fuente: El Nacional)

Sin embargo, Lamine Yamal ha dejado claro que preferiría que el Barcelona fichara al delantero del Galatasaray, Víctor Osimhen. (Fuente: Fichajes)

Robert Lewandowski aún no ha recibido una oferta de renovación del Barcelona, ​​y su posible ampliación parece cada vez más improbable. (Fuente: La Vanguardia)

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

El Atlético de Madrid se encuentra en un punto muerto en las negociaciones con el Atalanta por el centrocampista Éderson, quien ha rechazado ofertas del Arsenal, el Manchester United y el Newcastle para fichar por el Atlético. (Fuente: AS)

El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con Jürgen Klopp para que sea el entrenador del equipo la próxima temporada. El técnico alemán ha solicitado el fichaje de dos centrocampistas experimentados y el delantero del Manchester City, Erling Haaland. (Fuente: Ángel Torquemada)

A pesar de los reiterados acercamientos por parte de clubes de la Premier League, Vinícius Júnior ha dejado en claro que prefiere firmar un nuevo contrato con el Real Madrid. (Fuente: Football Insider)

El Real Madrid está considerando activar la cláusula de rescisión del central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, quien firmó un nuevo contrato con el club alemán a principios de esta semana. (Fuente: Fichajes)

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