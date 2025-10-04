Mercado de fichajes: el Real Madrid vuelve por Wirtz; los fichajes del Manchester United no están contentos

Sports Illustrated reúne los últimos rumores y chismes de transferencias de todo el mundo.

Premier League

Joshua Zirkzee buscará dejar el Manchester United en enero si no ve una mejora en sus minutos, ya que no quiere perderse un puesto en la selección holandesa para el Mundial. (Fuente: Football Insider).

Se considerarán ofertas superiores a 35 millones de euros (30,5 millones de libras, 41 millones de dólares) por Zirkzee, y el United está dispuesto a reinvertir esos fondos inmediatamente en un nuevo delantero. (Fuente: Mark Brus).

Algunos de los fichajes de verano del Manchester United se encuentran entre los más desilusionados con Ruben Amorim, frustrados porque las promesas que les hicieron, tanto tácticas como de otro tipo, aún no se han cumplido. (Fuente: Ben Jacobs).

El Crystal Palace está considerando al defensa del Chelsea Josh Acheampong como posible sustituto de Marc Guéhi. (Fuente: The Sun).

El Liverpool quiere fichar a Guéhi, pero ha identificado a su compañero del Crystal Palace, Maxence Lacroix, como una posible alternativa. (Fuente: TODOmercadoWEB).

El Manchester City estaría dispuesto a traspasar a Rodri al Real Madrid en un intercambio directo por el centrocampista francés Eduardo Camavinga, considerando que el internacional español, con problemas de lesiones, ya no puede generar un traspaso significativo. (Fuente: Defensa Central)

El Bayern Múnich se ha puesto en contacto con el Arsenal para negociar un posible traspaso del defensa holandés Jürrien Timber, quien ha cerrado definitivamente la puerta al líder de la Bundesliga y está avanzando hacia una renovación de contrato. (Fuente: Mark Brus).

El entrenador del Tottenham Hotspur, Thomas Frank, espera aprovechar sus vínculos con su antiguo equipo, el Brentford, para adelantarse al Liverpool en la contratación del central Nathan Collins. (Fuente: Football Insider).

El extremo de 19 años del Vasco da Gama, Rayan, está despertando el interés del Brighton & Hove Albion, el Chelsea, el Nottingham Forest y el Tottenham, todos ellos con la solidez financiera suficiente para superar las ofertas de sus rivales, el AC Milan y la Roma. (Fuente: Calciomercato.it)

El West Ham United prepara una oferta de 40 millones de euros (34,9 millones de libras, 46,9 millones de dólares) por el delantero del Palmeiras, Vitor Roque, tras haber quedado impresionado por su estado de forma desde su salida del Barcelona. (Fuente: Fichajes).

El Paris Saint-Germain está considerando fichar al defensa de 19 años del Aston Villa, Yasin Özcan, quien fichó por los de Birmingham este verano por 8 millones de euros (7 millones de libras, 9,4 millones de dólares) antes de ser cedido al Anderlecht. (Fuente: Robin Bairner)

LaLiga

El Real Madrid se ha unido al Manchester City en la búsqueda del centrocampista del Bayern Múnich, Aleksandar Pavlović. (Fuente: Fichajes).

Xabi Alonso ha pedido a los directivos del Real Madrid que vigilen al centrocampista del Liverpool, Florian Wirtz, quien no está contento en Anfield tras su traspaso del Bayer Leverkusen, con la esperanza de cerrar un acuerdo a precio reducido el próximo verano. (Fuente: Defensa Central).

El Barcelona y el Chelsea se han unido al Real Madrid y al Arsenal en la búsqueda de Gilberto Mora, la sensación de 16 años del Club Tijuana. (Fuente: TEAMtalk).

El defensa del Benfica, Gonçalo Oliveira, se perfila como uno de los objetivos del Barcelona, ​​que recientemente se reunió con el agente del joven. (Fuente: SPORT).

El centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, ha restado importancia al interés del Manchester United, dejando claro que no tiene interés en fichar por los Diablos Rojos debido a su historial de perjudicar las carreras de los jugadores del Madrid que llegan a Old Trafford. (Fuente: Defensa Central)