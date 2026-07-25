Mercado de fichajes: el Real Madrid y el Liverpool sostienen una disputa millonaria; Dembélé, Rodri y más

En la Premier League, el Manchester United ya ha llegado a un acuerdo con el centrocampista de la Roma, Manu Koné. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid y Vinícius Júnior siguen sin llegar a un acuerdo salarial satisfactorio para ambas partes.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Representantes de Rodri, ídolo del Manchester City, mantuvieron una reunión secreta con el Real Madrid esta semana, ya que esperan recibir un contrato que se extienda hasta el verano de 2030. Hasta el momento, no hay conversaciones entre ambos clubes. (Fuente: Sky Alemania)

El City podría estar preparándose para la vida sin Rodri. El nuevo equipo de Enzo Maresca está dispuesto a hacer una oferta astronómica de 102,5 millones de dólares (90 millones de euros) por la joven promesa del Lille, Ayyoub Bouaddi, que participó en el Mundial. (Fuente: Nicolò Schira)

A pesar de la confianza pública de Andoni Iraola en Alexis Mac Allister, el Liverpool estaría dispuesto a aceptar una oferta adecuada por el centrocampista, que atraviesa un mal momento. Sorprendentemente, el Chelsea se ha mostrado interesado. (Fuente: Indykaila)

El Newcastle United no tiene intención de aceptar la oferta mejorada del Arsenal de 93,3 millones de dólares (70 millones de libras) por su estrella, el centrocampista Bruno Guimarães. (Fuente: The Times)

A pesar de los informes que indican lo contrario, el Manchester United no contempla la venta de Bruno Fernandes este verano. (Fuente: TEAMtalk)

Se espera que el interés del Aston Villa por la joya del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, disminuya ahora que el Manchester City se ha sumado a la puja. (Fuente: Football Insider)

Lamine Yamal ha solicitado personalmente la adquisición del lateral derecho del Tottenham Hotspur, Pedro Porro, tras brillar junto a su compatriota en el Mundial. Sin embargo, el Barcelona se muestra reticente a pagar los 85,4 millones de dólares (64,1 millones de libras, 75 millones de euros) que exige el Tottenham. (Fuente: El Nacional)

El Manchester United ya ha llegado a un acuerdo con el centrocampista de la Roma, Manu Koné. Ahora la incógnita es si los Red Devils podrán llegar a un acuerdo sobre la cantidad. (Fuente: Indykaila)

El Aston Villa está dispuesto a convertir a Nicolas Jackson en el jugador más caro de la historia del club para conseguirle a Unai Emery el delantero que tanto anhela, superando el récord anterior establecido con la llegada de Johan Manzambi por 68,3 millones de dólares (51,2 millones de libras, 60 millones de euros). (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham está dispuesto a desprenderse del talentoso delantero Richarlison, que ha sido vinculado con la Juventus de la Serie A y el Fenerbahçe turco. (Fuente: CaughtOffside)

Se rumorea que el Chelsea está interesado en el versátil defensa del Barcelona, ​​Gerard Martín. Sin embargo, el AC Milan le planta cara con una fuerte competencia y está dispuesto a presentar una oferta de 39,9 millones de dólares (29,9 millones de libras, 35 millones de euros). (Fuente: El Nacional)

El centrocampista del Tottenham, Lucas Bergvall, se encuentra en el centro de una puja entre el Brighton & Hove Albion y el Nottingham Forest tras dejar claro que desea un futuro fuera del norte de Londres. A pesar de liderar la puja durante la mayor parte del verano, el Forest podría verse superado por los Seagulls, que están dispuestos a pagar los 80 millones de dólares (60 millones de libras) que pide el Tottenham. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

Mientras que el Real Madrid y Vinícius Júnior siguen sin llegar a un acuerdo salarial satisfactorio para ambas partes, el Liverpool ha complicado las cosas al mostrarse como un posible pretendiente una vez que expire el contrato del brasileño el próximo año. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

Preparándose para la era post-Viní Jr., el Real Madrid ya ha dejado claro que estaría dispuesto a desembolsar 113,9 millones de dólares (85,4 millones de libras, 100 millones de euros) por el delantero del RB Leipzig, Yan Diomande, objetivo recurrente del Liverpool. Sin embargo, el internacional marfileño costará 136,6 millones de dólares (102,5 millones de libras, 120 millones de euros). (Fuente: Fichajes)

En medio de los constantes rumores que lo vinculan con el Barcelona, ​​Harry Kane está listo para iniciar conversaciones formales con el Bayern de Múnich para extender su contrato, que expira en 2027. (Fuente: BBC Sport)

Kane fue objeto de una ambiciosa oferta del Al Hilal, gigante de la Liga Saudí, durante el verano, pero nunca tuvo intención de mudarse al Reino. (Fuente: GIVEMESPORT)

El Atlético de Madrid se ha sumado a la puja por el delantero del Barcelona, ​​Ferran Torres. Aunque también se le vincula con el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, se cree que el campeón del mundo ve con buenos ojos unirse a un equipo con muchos de sus compatriotas españoles. (Fuente: Fichajes)

La pugna por conseguir la polémica joven promesa del Real Madrid, Franco Mastantuono, cedido la próxima temporada, se ha extendido a gigantes de la Serie A como la Juventus y el Inter. El Como, que participa en la Champions League (a diferencia de la Juve), también ha sido mencionado. (Fuente: Fichajes)

Resto del mundo

Ousmane Dembélé no ha descartado la posibilidad de dejar el PSG este verano ante el fuerte interés del gigante saudí Al Hilal. (Fuente: Fichajes)

El Al Hilal está dispuesto a convertir a Dembélé en uno de los jugadores mejor pagados del planeta, con un salario anual de 91,1 millones de dólares (80 millones de euros) en un contrato de tres años. (Fuente: El Nacional)

Michael Olise, objetivo del Real Madrid, ha confesado a sus compañeros de la selección francesa durante el verano su interés por fichar por el club madrileño, pero aún no se ha concretado su salida.

Ningún jugador del Bayern Múnich que respete un contrato vigente hasta 2029 será desalojado forzosamente. (Fuente: CF Bayern Insider)

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