Mercado de fichajes: el reemplazo de Salah en el Liverpool por €200 millones; Semenyo, Vinicius Junior y más

En la Premier League y en LaLiga de España se mueve un mercado que promete sacudir a medio continente. El Arsenal busca adelantarse al Manchester United, el Liverpool explora sustitutos de élite y el Manchester City sigue en múltiples frentes. El Chelsea entra de lleno a la puja por talento joven, mientras el Barcelona y el Real Madrid viven sus propias tensiones con jugadores clave y posibles regresos inesperados. Entre estrategias, ofertas millonarias y presiones internas, el panorama de fichajes llega cargado de intriga y competencia feroz.

Premier League

Hamburger SV v Borussia Dortmund - Bundesliga | Stuart Franklin/GettyImages

El Arsenal ha contactado al agente del delantero del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, y ahora supera al Manchester United en la carrera por ficharlo en enero. (TEAMtalk)

El Liverpool, el Manchester City y el Tottenham Hotspur siguen de cerca al extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, con miras a un movimiento invernal. (Sky Sports News)

Sin embargo, el Manchester United intenta adelantarse por Semenyo y ya acelera para cerrar un acuerdo antes de que se abra la ventana de enero. (Mark Brus)

El Chelsea adopta una estrategia similar con el mediocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, y ahora es el destino más probable para el internacional inglés. La operación podría aplazarse hasta verano, cuando el Crystal Palace estaría más dispuesto a vender.

El Chelsea también ha dialogado con el Crystal Palace sobre el lateral derecho Daniel Muñoz, mientras se prepara para competir con el Barcelona, el Manchester City y el Paris Saint-Germain por el jugador. (Mark Brus)

Ademola Lookman evalúa seriamente salir del Atalanta en enero, y el Tottenham Hotspur está entre los interesados. El Atlético de Madrid prepara una oferta de €60 millones (£53 millones, $69.8 millones). (Tutto Juve)

Directivos del Newcastle United han reactivado su interés por el portero James Trafford, quien rechazó a las Urracas para unirse al Manchester City el verano pasado. Aunque el Tottenham y el West Ham United también lo siguen, el Newcastle confía en ir al frente tras haber estado cerca de un acuerdo hace seis meses. (TEAMtalk)

El Liverpool ve al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, como el sustituto ideal de Mohamed Salah. El egipcio estaría dispuesto a salir si el club invierte fuerte en otro extremo derecho. Ya se prepara una oferta de €200 millones (£176.7 millones, $232.6 millones).

Harvey Elliott debe sumar cinco partidos más con el Aston Villa para activar una compra obligatoria desde el Liverpool por £35 millones ($46.1 millones). No hay cláusula de rescisión ni negociaciones para terminar su préstamo. (The Athletic)

LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El Paris Saint-Germain tiene en la mira un acuerdo para fichar al extremo del Real Madrid, Vinicius Junior, como agente libre cuando su contrato termine en 2027.

Vinicius le comunicó recientemente al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no renovará si Xabi Alonso sigue como entrenador después de esta temporada. De hecho, fue el propio brasileño quien filtró la información para aumentar la presión. (Pepe Kollins)

La búsqueda de Xabi Alonso por un nuevo mediocampista llevó al Real Madrid a fijarse en el jugador del Liverpool, Ryan Gravenberch, considerado una opción más accesible que Vitinha, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister. (Defensa Central)

El delantero del Palmeiras, Vitor Roque, podría rechazar unirse al Manchester United para volver al Barcelona, convencido de que aún tiene una prueba pendiente con el club catalán tras su etapa fallida. (Football Insider)

El Beşiktaş contactó al Barcelona para negociar un préstamo por el portero Marc-André ter Stegen, quien sigue sin decidir su futuro mientras se acerca a su regreso de lesión. El alemán espera más ofertas conforme se acerque enero. (SPORT)