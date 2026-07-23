Mercado de fichajes: Fernandes contempla su salida del Manchester United; Olise, Viktor Gyökeres y más

El mercado de fichajes vuelve a centrar toda la atención en el fútbol europeo. En la Premier League, el Arsenal está dispuesto a pagar 89 millones de dólares para fichar al extremo del Athletic Club, Nico Williams. Mientras tanto en LaLiga, presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha cambiado de opinión y está dispuesto a fichar al centrocampista del Manchester City, Rodri.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal ha llegado a un acuerdo para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, por 57 millones de dólares más Viktor Gyökeres, aunque el traspaso depende de si Álvarez puede ser convencido de abandonar su sueño de fichar por el Barcelona. (Fuente: Fichajes)

Bruno Fernandes está dispuesto a cambiar el Manchester United por el Galatasaray si el club turco presenta una oferta que se ajuste a su precio, de alrededor de 85,5 millones de dólares. (Fuente: Yağız Sabuncuoğlu)

Las recientes negociaciones contractuales entre Fernandes y el Man Utd no llegaron a buen puerto, lo que ha despertado el interés de varios clubes. Se planean nuevas negociaciones. (Fuente: Gianluigi Longari)

El Arsenal, el Chelsea y el Tottenham Hotspur siguen de cerca al extremo del Manchester United, Marcus Rashford. Los Spurs estaban dispuestos a pagar 53,5 millones de dólares, pero los Red Devils están decididos a no venderlo a otro equipo de la Premier League. (Fuente: The i Paper)

El centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, quien rechazó la oferta de renovación, está interesado en unirse al Chelsea. Los Blues intensificarán su interés para intentar superar a sus rivales, Arsenal y Manchester City. (Fuente: The Standard)

El Arsenal está dispuesto a pagar 89 millones de dólares para fichar al extremo del Athletic Club, Nico Williams, como reemplazo de Leandro Trossard. (Fuente: El Nacional)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El capitán Martin Ødegaard podría dejar el Arsenal este verano. El Arsenal está abierto a ofertas, pero se espera que su elevado precio disuada a todos los pretendientes, siendo mucho más probable su salida el próximo verano, antes de que expire su contrato en 2028. (Fuente: TEAMtalk)

El Inter considera demasiado alto el precio de 53,5 millones de dólares que pide el Tottenham por el lateral derecho Djed Spence, por lo que ha suspendido su interés por el internacional inglés. (Fuente: Orazio Accomando)

El consorcio que negocia una participación minoritaria en el Liverpool espera financiar una serie de fichajes estelares, con Michael Olise del Bayern Múnich y Vinícius Júnior del Real Madrid en su punto de mira. (Fuente: indykaila)

Mientras tanto, el Liverpool se ha puesto en contacto con su rival, el Paris Saint-Germain, para fichar al extremo del Mónaco, Maghnes Akliouche. (Fuente: Sky Sports News)

El PSG se ha unido al Real Madrid y al Barcelona en la puja por el centrocampista del Manchester City, Rodri. (Fuente: Fichajes)

El Aston Villa ha descartado al extremo del Real Betis, Abde Ezzalzouli, para centrarse en Alejandro Garnacho, del Chelsea, abriendo la puerta al Newcastle United para fichar al internacional marroquí. (Fuente: Estadio Deportivo)

La Roma se ha puesto en contacto con el Chelsea para negociar el fichaje del central Axel Disasi, valorado en 23 millones de dólares (17 millones de libras). (Fuente: Foot Mercato)

LaLiga

Los intentos del Barcelona por renovar el contrato de Ferran Torres se han visto complicados por el creciente interés del PSG y la Premier League. (Fuente: SPORT)

Los rumores que vinculan al Real Madrid con Ferran son infundados, pero el campeón del mundo tiene un 80% de probabilidades de abandonar el Barcelona este verano. (Fuente: David Bernabeu)

José Mourinho ha comunicado al central Raúl Asencio que no entra en los planes del Real Madrid para esta temporada. (Fuente: Alberto Pereiro)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha cambiado de opinión y está dispuesto a fichar al centrocampista del Manchester City, Rodri. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey | Andrew Harnik/GettyImages

Ante las dificultades que enfrenta el Real Madrid en su búsqueda de un nuevo centrocampista, algunos dentro del club presionan para que se concrete el fichaje de Manu Koné, de la Roma. (Fuente: Látigo Serrano)

Raphinha busca reunirse con el entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, para aclarar su rol en la delantera, que este verano ha incorporado a Anthony Gordon y Karim Adeyemi. Tras esa conversación, decidirá si considera un posible traspaso a Arabia Saudí. (Fuente: El Nacional)

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