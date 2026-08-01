Mercado de fichajes: Fernandes recibe una gran oferta para salir del Manchester United; Pedri, Rodri y más

En la Premier League, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur han contactado con los representantes del central del Atalanta Giorgio Scalvini, cuyo valor supera los 57,5 ​​millones de dólares. Mientras tanto, en lo que respecta a LaLiga, el Arsenal se ha unido al PSG y al Tottenham en la puja por el delantero del Barcelona Ferran Torres.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea está listo para presentar una oferta mejorada de 94 millones de dólares (70 millones de libras) por el centrocampista del Bournemouth, Alex Scott. (Fuente: CaughtOffside)

Mientras tanto, el Chelsea ha retomado las negociaciones con el Crystal Palace para fichar a otro centrocampista, Adam Wharton. Los *Blues* tendrían que vender primero antes de poder intentar el fichaje del internacional inglés. (Fuente: Sébastien Vidal)

El Galatasaray ha comunicado al centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, que está dispuesto a satisfacer sus elevadas exigencias salariales. Se espera que las negociaciones entre ambos clubes comiencen pronto. (Fuente: HT Spor)

El Arsenal está dispuesto a poner a prueba la firmeza del Aston Villa respecto al central Ezri Konsa con una oferta de 87 millones de dólares (65 millones de libras). (Fuente: SportsBoom)

Sin embargo, el Arsenal ve cada vez menos probable fichar al extremo del Real Madrid Vinícius Júnior; los *Gunners* esperan que el jugador permanezca en el Bernabéu. (Fuente: Fichajes)

Vinícius Jr no es el único jugador del Real Madrid que interesa al Arsenal este verano. (Fuente: Alex Kirkland)

El Inter se prepara para intentar de nuevo el fichaje del centrocampista del Liverpool Curtis Jones, quien sigue interesado en unirse al equipo de la Serie A. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

No obstante, la disposición del Inter a pagar 40 millones de dólares (30 millones de libras) está por debajo del precio que pide el Liverpool por Jones. (Fuente: The Athletic)

El Newcastle United y el Tottenham Hotspur han contactado con los representantes del central del Atalanta Giorgio Scalvini, cuyo valor supera los 57,5 ​​millones de dólares (43 millones de libras). (Fuente: Tuttomercatoweb)

AC Milan v Atalanta BC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El Chelsea también ha contactado con los representantes de Scalvini y ha averiguado que el joven defensa está disponible por 46 millones de dólares (34 millones de libras). (Fuente: Luca Cerchione)

El AC Milan y el Borussia Dortmund están interesados ​​en el centrocampista del Arsenal Ethan Nwaneri. Los *Gunners* piden 67 millones de dólares (50 millones de libras). (Fuente: The Times)

Tanto el Chelsea como el Manchester City han iniciado conversaciones para fichar al delantero escocés de 22 años Robbie Ure, quien marcó 15 goles en 14 partidos en la primera división sueca con el IK Sirius la temporada pasada. (Fuente: Mark Brus)

El interés del Chelsea y del Manchester United podría convencer al delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, de abandonar el club este verano. (Fuente: Het Laatste Nieuws)

El Newcastle ha reactivado su interés en el centrocampista del Oporto Victor Froholdt como sustituto de Bruno Guimarães, quien negocia su traspaso al Arsenal. (Fuente: Correio da Manhã)

LaLiga

Endrick podría abandonar el Real Madrid este verano tras la llegada de Carlos Espí. (Fuente: Alberto Pereiro)

El Real Madrid ha pausado su intento de fichar al centrocampista del Manchester City Rodri para centrarse en la contratación del extremo del RB Leipzig Yan Diomande. Una vez cerrada esa operación, Rodri pasará a ser la prioridad. (Fuente: AS)

La negativa de Rodri a negociar con el Paris Saint-Germain ha llevado al club francés a presentar una oferta por el centrocampista del Barcelona Pedri; sin embargo, la propuesta de 104 millones de dólares (90 millones de euros) resulta insuficiente para cerrar el acuerdo. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal se ha unido al PSG y al Tottenham en la puja por el delantero del Barcelona Ferran Torres. El club azulgrana aún espera poder renovar su contrato. (Fuente: Estadio Deportivo)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Dušan Vlahović ha vuelto a ofrecer sus servicios al Barcelona para llegar libre, pero no está dispuesto a esperar mucho más y quiere tener asegurado su próximo destino antes de que finalice la primera semana de agosto. (Fuente: SPORT)

El nuevo entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa, ha solicitado el fichaje del centrocampista del Real Madrid Franco Mastantuono, quien no ha viajado con el resto de la plantilla a la pretemporada mientras gestiona su cesión. (Fuente: AS)

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