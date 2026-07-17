Mercado de fichajes: Foden es ofrecido a distintos clubes; Salah, Bradley Barcola y más

En la Premier League, Lucas Bergvall sigue en negociaciones entre el Nottingham Forest y el Tottenham, después de que este último rechazara una oferta inicial de 51 millones de dólares. Mientras tanto, en LaLiga, Cristian Romero priorizaría fichar por el Barcelona antes que por el Atlético de Madrid o el Inter.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El AC Milan está evaluando a Phil Foden, estrella del Manchester City, y financiaría una sorprendente oferta por el inglés vendiendo a Rafael Leão. Esto ocurre después de que un intermediario haya ofrecido los servicios de Foden a varios clubes, a pesar de que solo le queda un año de contrato. (Fuente: SportMediaset)

El Arsenal tiene ventaja sobre el Liverpool en lo que respecta a Bradley Barcola, ya que la estrella del Paris Saint-Germain preferiría mudarse a Londres si cambia Francia por Inglaterra. (Fuente: Kostas Lianos)

Se considera inútil que el Manchester United inicie negociaciones con el Real Madrid por Eduardo Camavinga, ya que el jugador está decidido a quedarse en el Bernabéu. (Fuente: Fabrizio Romano)

Sander Berge se perfila como un objetivo serio para el Manchester United para incorporar un tercer centrocampista a la plantilla este verano y se está debatiendo internamente. Con un precio de 54 millones de dólares (40 millones de libras), el noruego resulta más asequible que jugadores como Carlos Baleba. (Fuente: TEAMtalk)

Aún sin poder reemplazar a Mohamed Salah, el Liverpool ha preguntado por el extremo del Bournemouth, Rayan. El joven brasileño es uno de los muchos jugadores que interesan al Liverpool. Su cláusula de rescisión es de 175 millones de dólares (130 millones de libras), pero no se activa hasta 2027. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool lidera la puja por el centrocampista japonés Kaishu Sano, dispuesto a ofrecer 69 millones de dólares al Mainz. Sin embargo, Arsenal, Tottenham y Borussia Dortmund también se han puesto en contacto con su entorno. (Fuente: TEAMtalk)

Ante el interés del Inter de Milán, de la Serie A, el Tottenham valora a Cristian Romero en hasta 57 millones de dólares y a Djed Spence en hasta 46 millones de dólares. Estos costes se consideran un obstáculo importante para el campeón italiano (Fuente: Corriere dello Sport).

Lucas Bergvall sigue en negociaciones entre el Nottingham Forest y el Tottenham, después de que este último rechazara una oferta inicial de 51 millones de dólares. (Fuente: Sky Sports).

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

El Chelsea aún está lejos de igualar la cláusula de rescisión de Diogo Costa, fijada en 69 millones de dólares. Sin embargo, la preocupación del Porto respecto al portero radica en que algún club la active al final del mercado de fichajes, con el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich como posibles destinos. (Fuente: Correio da Manhã vía Sport Witness).

El Chelsea ha rechazado dos ofertas por Trevoh Chalobah, un jugador que valoran en hasta 47 millones de dólares. Chalobah desea jugar en Italia, y tanto el Inter como el Como están interesados ​​en él. (Fuente: football.london).

El Estrasburgo está interesado en el portero del Chelsea, Gabriel Slonina. Sin embargo, el club francés también podría considerar fichar al también portero del Chelsea, Filip Jörgensen. (Fuente: L’Équipe)

LaLiga

La única forma en que el Real Madrid puede fichar a Michael Olise es si este le comunica explícitamente al Bayern Múnich su deseo de marcharse. (Fuente: Fabrizio Romano)

Cristian Romero priorizaría fichar por el Barcelona antes que por el Atlético de Madrid o el Inter, aunque la posición de central no es la más urgente para el club. Un traspaso definitivo podría ser difícil sin una salida previa, pero una cesión podría interesar mucho a los catalanes. (Fuente: SPORT)

El defensa del Barcelona, ​​Ronald Araújo, goza de la confianza del técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone. (Fuente: Mundo Deportivo)

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

El Real Madrid podría competir con el Aston Villa y el Tottenham por el portero del Benfica, Anatoliy Trubin. Un traspaso al Bernabéu reuniría al ucraniano con José Mourinho, quien parece ser el principal impulsor de su interés. (Fuente: A Bola vía Sport Witness)

Raúl Asencio ya no descarta dejar el Real Madrid este verano, y su agente, Jorge Mendes, está explorando opciones que le asegurarían no sufrir una bajada salarial. (Fuente: RubenMartin)

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