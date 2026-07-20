Mercado de fichajes: Garnacho recibe una oferta de un rival directo de su actual club; Rodri, Virgil van Dijk y más

En la Premier League, el Manchester United es el favorito para fichar al central del Borussia Dortmund, Waldemar Anton. Mientras tanto, en LaLiga, Rodri aparece como un objetivo clave para el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El agente del central del Liverpool, Virgil van Dijk, viaja a Turquía para negociar un posible traspaso al Beşiktaş. (Fuente: Levent Ümit Erol)

En busca de un nuevo central, el Liverpool ha mostrado interés en Illia Zabarnyi del Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

Durante las negociaciones por Morgan Rogers, el Aston Villa preguntó por el fichaje del delantero del Chelsea, Nicolas Jackson, y del extremo Alejandro Garnacho. (Fuente: TEAMtalk)

El Napoli también ha contactado con el Chelsea para una cesión del central Benoît Badiashile, pero los Blues solo están interesados ​​en una venta definitiva. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Los problemas financieros han hecho que la Roma esté dispuesta a aceptar a regañadientes una oferta por el centrocampista Manu Koné, que interesa al Manchester United. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal y el Manchester City están particularmente interesados ​​en fichar al centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi. Si bien el club francés quiere retenerlo al menos una temporada más, una oferta de 114 millones de dólares (100 millones de euros) podría ser irresistible. (Fuente: L’Équipe)

También en la mira del Arsenal está el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y los Gunners podrían intentar fichar al internacional argentino tras no conseguir a su principal objetivo, Morgan Rogers, que fichó por el Chelsea. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Manchester United es el favorito para fichar al central del Borussia Dortmund, Waldemar Anton, por delante del Aston Villa, y los Red Devils están dispuestos a hacer una oferta importante por el jugador de 29 años. (Fuente: Fussballdaten)

SV Werder Bremen v Borussia Dortmund - Bundesliga | Pau Barrena/GettyImages

El Liverpool ha iniciado negociaciones con el Paris Saint-Germain para fichar al extremo Bradley Barcola. (Fuente: indykaila)

Tanto el Inter como la Juventus buscan hacerse con los servicios del lateral derecho del Tottenham Hotspur, Djed Spence, el central Cristian Romero y el delantero Richarlison. (Fuente: L’Interista)

El AC Milan espera que el Aston Villa utilice el dinero de la venta de Morgan Rogers al Chelsea para concretar su interés por el extremo Rafael Leão, quien sigue esperando una oferta de la Premier League. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Chelsea también ha explorado la posibilidad de fichar a Leão, pero aún no ha presentado ninguna oferta. (Fuente: Gianluigi Longari)

El lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall, prioriza fichar por el Manchester United este verano en lugar de regresar al Chelsea, que ha vuelto a preguntar por Álvaro Carreras del Real Madrid y Archie Brown del Fenerbahçe. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool tiene un plan concreto para intentar fichar al lateral izquierdo del Borussia Dortmund, Daniel Svensson. (Fuente: CaughtOffside)

Ante la posible baja prolongada de William Saliba por una lesión de espalda, el Arsenal está considerando fichar al exdefensa central del Manchester City, John Stones. (Fuente: The Sun)

LaLiga

El Barcelona ha desistido en su intento por fichar a João Pedro del Chelsea y a Eli Junior Kroupi del Bournemouth como posibles alternativas al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Por ello, se han barajado nombres como Darwin Núñez y Dušan Vlahović. (Fuente: TEAMtalk)

El futuro incierto de Phil Foden en el Manchester City ha llamado la atención del Barcelona, ​​que ve la oportunidad de cerrar un acuerdo a precio reducido por un jugador que necesita reconstruir su reputación tras una temporada decepcionante. (Fuente: El Nacional)

Otro centrocampista del Manchester City, Rodri, es un objetivo clave para el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho. A los directivos del club ya no les preocupa el impacto de su lesión de rodilla y podrían intentar ficharlo después del Mundial. (Fuente: Tomás González-Martín)

Muchos dentro del Real Madrid apoyan el deseo de Mourinho de fichar a Rodri, pero el traspaso solo será probable si se consiguen los fondos mediante la venta de Eduardo Camavinga, quien, hasta el momento, se ha mostrado decidido a no abandonar el Bernabéu. (Fuente: Defensa Central)

Mourinho también ha hablado con el central del Inter, Alessandro Bastoni, quien quiere unirse al club y desearía que el acuerdo ya estuviera cerrado. (Fuente: Látigo Serrano)

El Mallorca le ha ofrecido un nuevo contrato al extremo Jan Virgili, y el Barcelona, ​​por el momento, no tiene intención de activar su cláusula de recompra. (Fuente: Fichajes)

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