Mercado de fichajes: Haaland negocia con el Real Madrid; Elliot Anderson, Thibaut Courtois y más

El mercado empieza a calentarse y la Premier League vuelve a marcar el pulso con salidas cantadas, regresos improbables y ofertas que amenazan con romper récords. El futuro de Casemiro detona una reacción cadena en el Manchester United, mientras el Arsenal, el Manchester City y el Liverpool se mueven con precisión quirúrgica en busca de sacar alguna ventaja. Pero el ruido mediático no se queda solamente en Inglaterra: LaLiga entra fuerte a la conversación, con el Real Madrid y el Barcelona afinando estrategias, nombres pesados sobre la mesa y decisiones que pueden redefinir el próximo curso europeo.

Premier League

Casemiro quiere seguir en Europa cuando salga del Manchester United este verano y podría reencontrarse con su excompañero del Real Madrid, Luka Modrić, en el AC Milan. (The Sun)

Ante la inminente salida de Casemiro, el Manchester United ha elegido al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, como su reemplazo prioritario y está dispuesto a romper su récord de fichajes —las £89 millones que pagó por Paul Pogba en 2016— para cerrar la operación. (TEAMtalk)

El verano también marcará la salida del portero Altay Bayındır del Manchester United, luego de que el Beşiktaş acordara un traspaso por €5 millones. (Fanatik)

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

El Arsenal y el Manchester City siguen de cerca al mediocampista de 20 años del Brighton & Hove Albion, Jack Hinshelwood. (CaughtOffside)

El Sporting CP tiene un acuerdo con el central Ousmane Diomande para escuchar ofertas superiores a €40 millones este verano. El Crystal Palace y el Newcastle United evalúan presentar propuestas. (A BOLA)

Ojeadores del Chelsea asistieron al partido entre el Lyon y su club hermano, el Strasbourg. El principal objetivo era Endrick, cedido por el Real Madrid, pero quien más destacó fue el exjugador del Chelsea, Diego Moreira. (FootballTransfers)

El Liverpool se ha sumado al Manchester United en el seguimiento del central del Tottenham, Micky van de Ven, quien está abierto a salir este verano. (TEAMtalk)

Los problemas del Tottenham también han despertado interés por el joven mediocampista Archie Gray. El Bayern Múnich analiza una oferta, mientras que el Real Madrid estaría listo para presentar una propuesta de €50 millones. (Fichajes)

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, está preocupado por las negociaciones de Erling Haaland con el Real Madrid y le ha pedido al delantero noruego que frene las conversaciones, al menos hasta que termine la temporada. (El Nacional)

El Aston Villa podría aceptar la salida del mediocampista Morgan Rogers este verano, aunque exigiría una cifra superior a los £80 millones que pedía el año pasado. El Chelsea y el Liverpool lo siguen de cerca. (GIVEMESPORT)

El Palmeiras decidió rechazar la oferta del Liverpool por el extremo Allan y quiere retenerlo, como mínimo, hasta finales de 2026. (Portal do Palestra)

El Arsenal y el Chelsea lideran la carrera por fichar al delantero de 20 años del Lens, Rayan Fofana, cuyo precio podría superar los €35 millones. (Sports Boom)

LaLiga

El Real Madrid está listo para lanzar una oferta por el mediocampista del Inter, Nicolò Barella, aunque podría necesitar pagar €80 millones para convencer al club italiano. (Fichajes)

Además, el Real Madrid prepara una propuesta para intentar fichar finalmente al mediocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, este verano. (Cadena SER)

El Barcelona fue advertido de que no tiene margen para negociar un descuento en la opción de compra de €30 millones por Marcus Rashford, cedido por el Manchester United. El PSG está dispuesto a pagar €50 millones, por lo que el United no negociará nuevas condiciones con el Barcelona. (El Nacional)

Pese a lo que afirma el agente del jugador, el Barcelona mantiene contacto constante con los representantes del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. (Gastón Edul)

Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second | DeFodi Images/GettyImages

El Barcelona no está dispuesto a pagar un traspaso por João Cancelo este verano. Solo buscaría su regreso definitivo al Camp Nou si el jugador logra desvincularse gratis del Al Hilal. (SPORT)

En el Real Madrid ya se preparan para una eventual salida del portero Thibaut Courtois. Sus principales opciones son Gregor Kobel, del Borussia Dortmund, y Bart Verbruggen, del Brighton. El guardameta del Castilla, Fran González, también gusta internamente, aunque el Chelsea presiona para fichar al joven de 20 años. (Jorge Picón)

