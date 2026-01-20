Mercado de fichajes: Julián Álvarez busca regresar a la Premier League; Marcus Rashford, Erling Haaland y más

El mercado de invierno se ha destacado por el protagonismo del Manchester City, que ha invertido unos 72 millones de euros en Antoine Semenyo y 23 millones de euros en Marc Guéhi. Otros movimientos clave incluyen el traspaso de Conor Gallagher al Tottenham por 40 millones de euros y el regreso de João Cancelo al Barcelona mediante una cesión.

A continuación te contamos algunos de los movimientos que suenan con más fuerza tanto en la Premier League como en LaLiga.

Premier League

Se dice que el exdelantero del Manchester City y actual estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, aspira a regresar a la Premier League tras ser puesto a la venta para el próximo verano. Al Chelsea se le atribuye una oferta de unos 86,1 millones de euros. (Fuente: Hooligan Soccer)

Álvarez también ha sido señalado como objetivo del Barcelona y del Liverpool, aunque se cree que es el Bayern Múnich quien prepara una oferta de 130 millones de euros por este sustituto ideal de Harry Kane. (Fuente: Fichajes)

En un intento por asegurar un fichaje a bajo precio de Marcus Rashford, el Barcelona ha propuesto pagar una suma inicial de 18 millones de euros con variables por rendimiento que ascienden a otros 4 millones de euros. Esto queda muy por debajo de la actual cláusula de rescisión de 30 millones de euros y ha sido rechazado rápidamente por el Manchester United. (Fuente: Krrish)

Al Arsenal se le atribuye interés en un movimiento sorpresa por el talentoso carrilero del Inter, Federico Dimarco. Se espera que el seguidor de los Nerazzurri desde la infancia rechace cualquier acercamiento en favor de un nuevo contrato en San Siro, que debería incluir un importante aumento salarial. (Fuente: Tuttosport)

Ibrahima Konaté ha rechazado otra oferta de contrato del Liverpool. No se cree que el central, al que solo le quedan seis meses de contrato, pida el mismo salario semanal de 360.000 euros que Virgil van Dijk, pero aun así no está contento con las condiciones actuales sobre la mesa. (Fuente: TEAMtalk)

No solo se ha apuntado que Kobbie Mainoo se quedará en el Manchester United por lo que resta de temporada, sino que se espera que los Red Devils reabran las negociaciones sobre su contrato, que expira en el verano de 2027. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Manchester City ha hecho saber al Real Madrid que no se permitirá la salida de Erling Haaland por menos de 200 millones de euros. Si el Madrid siguiera adelante con esta asombrosa oferta, el salario del delantero ampliaría su inversión en este único jugador hasta los 500 millones de euros aproximadamente. (Fuente: Fichajes)

Ante la inminente llegada de Jérémy Jacquet al Chelsea, Trevoh Chalobah y Tosin Adarabioyo se enfrentarán a un dilema el próximo verano. A cada uno le quedará solo un año de contrato y se verán ante el ultimátum de marcharse o firmar nuevas condiciones. (Fuente: BBC Sport)

Aunque los Spurs han reducido su interés en el centrocampista del Middlesbrough, Hayden Hackney, el Manchester United sigue muy interesado en el jugador de 23 años valorado en 36 millones de euros, especialmente con su antiguo entrenador en el Boro, Michael Carrick, en el banquillo de Old Trafford. (Fuente: CaughtOffside)

También se cree que el United se ha reunido con los representantes del centrocampista del Barcelona, Marc Casadó. (Fuente: Indykaila)

Supuestamente, Pep Guardiola ha perdido la fe en Rico Lewis. En consecuencia, el Manchester City estaría dispuesto a aceptar ofertas cercanas a los 35 millones de euros por su lateral canterano. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Si el Real Madrid llegara a desembolsar los 120 millones de euros necesarios para arrebatar a Enzo Fernández al Chelsea, los "Blues" ya habrían trazado un plan de contingencia. La superestrella del Paris Saint-Germain, João Neves, podría convertirse en el objetivo de una oferta de hasta 125 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid está muy interesado en el delantero suplente del PSG, Gonçalo Ramos, en caso de que Alexander Sørloth o Antoine Griezmann abandonen el club en 2026. (Fuente: MARCA)

El Barcelona ha llegado a un acuerdo con sus vecinos catalanes del Girona para enviar a Marc-André ter Stegen cedido por el resto de la temporada. (Fuente: Fabrizio Romano)

En un intento por reforzar inmediatamente su nómina de porteros, se ha apuntado que el Barcelona podría fichar al guardameta de la Real Sociedad, Álex Remiro. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Atlético podría realizar un movimiento por el centrocampista del Atalanta, Éderson, quien estuvo en su día en el radar del Manchester United. El brasileño está tasado en una cifra de entre 35 y 40 millones de euros. (Fuente: El Desmarque)

