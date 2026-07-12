Mercado de fichajes: la millonaria oferta que podría sacar a Raphinha del Barcelona; Michael Olise, Vinícius y más

Los grandes clubes del futbol europeo se encuentran armando sus plantillas para el arranque de la temporada 2026/2027. Los gigantes de LaLiga y la Premier League se disputan a algunos de los mejores futbolistas disponibles en el mercado de fichajes.

A continuación te contamos los fichajes que se podrían concretar en los próximos días, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Arsenal está listo para dotar a Mikel Arteta de un presupuesto de 335 millones de dólares, respondiendo a las peticiones específicas de su entrenador para fichar a Morgan Rogers del Aston Villa y a Bruno Guimarães del Newcastle United. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United ha puesto sus ojos en el centrocampista francés Manu Koné, tras la cancelación del fichaje de Ederson procedente del Atalanta por parte de la directiva, debido a problemas detectados en su reconocimiento médico. Arsenal y Newcastle también han mostrado interés en Koné. (Fuente: Gazzetta dello Sport vía Sport Witness)

Liverpool y Manchester United están interesados ​​en fichar al centrocampista de los Wolves, João Gomes, tras el fracaso de su traspaso al Atlético de Madrid. (Fuente: Globo Esporte)

El extremo del Chelsea, Alejandro Garnacho, no se ha incorporado a la pretemporada en un intento por concretar su salida definitiva de Stamford Bridge. El Chelsea valora al argentino en 56.9 millones de dólares. (Fuente: The Athletic)

La Roma, uno de los grandes de Italia, ya está en negociaciones avanzadas para fichar a Garnacho del Chelsea, aunque el antiguo campeón de la Conference League preferiría una cesión. (Fuente: Fichajes)

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Clive Rose/GettyImages

El Arsenal quedó impresionado por el rendimiento de Mikel Oyarzabal en el Mundial y está preparando una oferta por el delantero de la Real Sociedad. (Fuente: Fichajes)

El Tottenham Hotspur confía cada vez más en fichar a Junior Kroupi del Bournemouth, y es poco probable que se concrete su traspaso al Paris Saint-Germain debido a la fuerte competencia por un puesto en el equipo. (Fuente: TEAMTalk)

El extremo del Manchester City, Jack Grealish, solo volverá al Everton de forma permanente si el ocho veces campeón de la Premier League aprueba un acuerdo por un valor no superior a 13.4 millones de dólares. El jugador de 30 años fichó por el City en 2021 por diez veces esa cantidad. (Fuente: Football Insider)

El Inter de Milán prepara una tercera oferta por Curtis Jones del Liverpool, pero debe aumentar significativamente su oferta anterior de 28.2 millones de dólares, que fue rechazada rápidamente por los Reds. Se cree que el Inter ofrecerá 33.5 millones de dólares, pero el Liverpool pide al menos 40.2 millones de dólares. (Fuente: TEAMTalk)

El Aston Villa siguió de cerca a Julián Quiñones durante la trayectoria de México hasta los octavos de final del Mundial y se mantuvo en contacto con sus representantes. (Fuente: Sacha Tavolieri)

LaLiga

El Real Madrid no tiene ninguna posibilidad de fichar a Michael Olise del Bayern de Múnich; el gigante bávaro ya le ha dejado clara su postura innegociable al francés. (Fuente: Christian Falk)

En el Real Madrid reina una calma absoluta respecto al futuro de Vinícius Junior, y el nombramiento de José Mourinho se considera uno de los muchos factores que conducirán a grandes resultados en el futuro. (Fuente: MARCA)

El Al Hilal, un club adinerado de la Pro League saudí, está dispuesto a ofrecerle a Raphinha un cheque en blanco para cerrar su fichaje procedente del Barcelona, ​​lo que le daría al brasileño la oportunidad de proponer su salario mensual. (Fuente: Fichajes)

FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

El delantero del Barcelona, ​​Ferran Torres, está ahora en la mira del PSG, que busca reforzar su ataque. (Fuente: TEAMTalk)

Ya existe un principio de acuerdo entre Torres y el PSG, y el español está deseando jugar junto a su compatriota Luis Enrique. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid no intentará retomar su interés por el centrocampista del Arsenal, Martín Zubimendi, a pesar de que su valor disminuyó en el norte de Londres al final de la temporada pasada. (Fuente: Alberto Pereiro vía Defensa Central)