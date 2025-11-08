Mercado de fichajes: la nueva cláusula de Haaland; Rodrygo, Robert Lewandowski y más

Los grandes clubes de Europa se preparan para un mercado de fichajes cargado de movimientos y rumores. En la Premier League, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Arsenal y el Chelsea planean cambios importantes en sus plantillas.

Por otro lado, en LaLiga española, el Real Madrid y el Barcelona evalúan ajustes estratégicos de cara al 2026. Entre ofertas millonarias, cláusulas de salida y posibles traspasos inesperados, el panorama del fútbol europeo vuelve a encenderse con negociaciones que podrían sacudir la próxima ventana de transferencias.

Premier League

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Liverpool ha presentado una oferta de 65 millones de libras (85,3 millones de dólares) para fichar al delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, durante el mercado de enero. (Fuente: indykalia)

El Manchester City y el Real Madrid están interesados en fichar al mediocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, cuya situación contractual preocupa a los “Reds”. (Fuente: Hir TV)

El portero del AC Milan, Mike Maignan, cuyo contrato termina al final de la temporada, está “plenamente decidido” a fichar por el Chelsea en verano, aunque aún mantiene abierta la opción de ir a el Bayern Múnich o la Juventus. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Manchester United ha decidido dejar salir gratis el próximo verano al extremo Jadon Sancho, actualmente cedido en el Aston Villa, pese a tener la opción de renovar su contrato por 12 meses más. (Fuente: Football Insider)

El Valencia está dispuesto a escuchar ofertas de alrededor de 20 millones de euros (17,6 millones de libras / 23,1 millones de dólares) por el mediocampista Javi Guerra, y el Arsenal ya prepara una propuesta.

El mediocampista de 19 años del Köln, Said El Mala, despierta un fuerte interés de el Inter, el Manchester City y el Paris Saint-Germain. (Fuente: BILD)

El Napoli lidera la carrera por fichar al mediocampista de el Manchester United, Kobbie Mainoo, aunque hay al menos nueve clubes interesados: el Chelsea, el Everton, el Leeds United, el Manchester City, el Newcastle, el Tottenham, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. (Fuente: Mark Brus)

LaLiga

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El Paris Saint-Germain (PSG) ha hecho una oferta de 150 millones de euros (131,9 millones de libras / 173,1 millones de dólares) para fichar al delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, adelantándose a el Barcelona.

Además, el PSG sigue de cerca al defensor de el Barcelona, Eric García, de cara al mercado de enero, cuando solo le quedarán seis meses de contrato. (Fuente: L’Équipe)

Dirigentes tanto de el Barcelona como de el Real Madrid creen que el contrato del delantero de el Manchester City, Erling Haaland, aún incluye cláusulas de rescisión que facilitarían una futura salida hacia LaLiga, a pesar de que el club inglés insiste en que fueron eliminadas cuando firmó su nuevo acuerdo en enero. (Fuente: TBR Football)

Frustrado por el bajo rendimiento del extremo Rodrygo, el Real Madrid está dispuesto a escuchar ofertas de alrededor de 50 millones de euros (44 millones de libras / 57,7 millones de dólares) por el brasileño. (Fuente: Defensa Central)

El AC Milan está interesado en fichar al delantero de el Barcelona, Robert Lewandowski, en enero, aunque es poco probable que logre el acuerdo, ya que los blaugranas no están en posición financiera de buscar un reemplazo de alto nivel a mitad de temporada. (Fuente: Sportitalia)