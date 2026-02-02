Mercado de fichajes: la oferta de 300 millones por Yamal; Alexander-Arnold, Alexis Mac Allister y más

Desde el pulso silencioso entre el Liverpool y el Real Madrid por Alexis Mac Allister, hasta cifras descomunales que ponen a temblar al Barcelona por Lamine Yamal, el tablero europeo se mueve sin dar descanso. La Premier League y LaLiga concentran negociaciones, desmentidos y estrategias a corto y mediano plazo, con clubes grandes midiendo tiempos, dinero y ambición en una ventana que promete decisiones clave.

Premier League

El Liverpool está decidido a no escuchar el interés del Real Madrid por el mediocampista Alexis Mac Allister. Sin embargo, la apertura del jugador a vestir de blanco ha dado señales al club español de que una operación podría ser posible. (Fuente: Fichajes)

Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Pese a versiones contrarias, el mediocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, no se ha ofrecido al Real Madrid. El portugués no atiende ningún interés hasta que finalice la temporada. (Fuente: Fabrizio Romano)

Uno de los posibles refuerzos del Manchester United es el mediocampista del Club Brugge, Aleksandar Stanković. El jugador de 20 años ha sido seguido por ojeadores de los Red Devils y del Tottenham. (Fuente: Matteo Moretto)

El Chelsea vio rechazada una oferta verbal de 30 millones de euros por el central del Nantes, Tylel Tati, de 18 años. (Fuente: L’Équipe)

El Manchester City habría presentado una oferta de 200 millones de euros por el mediocampista del Barcelona, Pedri, quien es considerado intransferible en el Camp Nou. (Fuente: Fichajes)

El Aston Villa, el Newcastle United y el Tottenham están interesados en el mediocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, pero deberán alcanzar la cifra de 60 millones de euros que exige el club blanco. (Fuente: CaughtOffside)

Arne Slot exigió al menos dos incorporaciones en las últimas horas del mercado invernal. En el Liverpool consideran que la plantilla es “demasiado débil”. (Fuente: Indykaila)

El Tottenham fijó un precio de salida de 70 millones de euros por el defensor central Cristian Romero, ante el creciente interés del Real Madrid. (Fuente: Defensa Central)

El Blackburn Rovers rechazó una oferta de un millón por parte del Arsenal por el delantero de 17 años Igor Tyjon. Tasado en el doble de esa cifra, su contrato vence en verano. (Fuente: RoversXtra)

LaLiga

Dani Carvajal apunta a ser la primera baja del Real Madrid en verano, debido a la frustración del club por sus recurrentes problemas físicos. (Fuente: Fichajes)

Trent Alexander-Arnold, competencia directa de Carvajal en la lateral por la derecha, no tiene interés en salir del Real Madrid ni en regresar a la Premier League. (Fuente: Football Insider)

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

El club saudí Al Ittihad estaría dispuesto a pagar hasta 300 millones de euros por el extremo del Barcelona, Lamine Yamal. En respuesta, el Barça remitió a su cláusula de rescisión de mil millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Además de activar cláusulas de recompra por Nico Paz, Jacobo Ramón y Chema Andrés, el Real Madrid analiza el regreso del extremo de 22 años Víctor Muñoz, actualmente en Osasuna, al final de la temporada. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona planea acudir al mercado de agentes libres para fichar hasta tres jugadores este verano, con margen económico para realizar una contratación estelar. (Fuente: The Touchline)

